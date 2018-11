BTSのドキュメンタリー映画『Burn the Stage : the Movie』のメンバーコメント入り予告編が公開された。11月15日から3週間限定で日本公開される同作は、約300日間にわたって世界19都市で40公演を行ない、55万人を動員したワールドツアー『2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR』に密着して制作されたBTS初の映画作品。今年3月にYouTubeで公開された全8回のシリーズ作品『BTS:Burn The Stage』では描かれなかったシーンで編集されている。今回公開された映像は、メンバーによる日本限定のコメント映像と60秒の予告編で構成。コメントでは「この作品にはステージはもちろんプライベートな所まで詰まっているので、きっと今まで知らなかったBTSのことがわかると思います」とメンバーが日本語でコメントしている。また予告編は新たにメンバーへのインタビューシーンが加わった映像になっている。