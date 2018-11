映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』の日本語吹替え版キャストに森川智之、平田広明、森なな子、江口拓也、大地葉らが決定した。

前作から登場する主人公ニュートの声を宮野真守が担当することで注目を集めている本作。今回から初登場のダンブルドアの声は、ジュード・ロウの吹き替えで知られる森川智之が担当。魔法界と人間界を脅かす“黒い魔法使い”グリンデルバルドの声をジョニー・デップの吹き替えでお馴染みの平田広明が務める。ほか森なな子、江口拓也、大地葉が共演。

さらに、ニュートの仲間たちの声優も続投。ティナ役の伊藤静、ジェイコブ役の間宮康弘、クイニ―役の遠藤綾、クリーデンス役の武藤正史が前作に続き吹き替えを担当する。

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は11月23日(金・祝)より全国公開

