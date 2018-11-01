P!NK、KESHAほか豪華アーティストが、ミュージカル映画『グレイテスト・ショーマン』の名曲たちをカバーしたアルバム「グレイテスト・ショーマン：リイマジンド」が11月16日にリリースされる。

ヒュー・ジャックマンが19世紀に活躍した実在のエンターテイナー、P・T・バーナムにふんし、大ヒットを記録した同作。『ラ・ラ・ランド』で第89回アカデミー賞歌曲賞に輝いたベンジ・パセックとジャスティン・ポールが音楽を手掛けたことも大きな話題を呼んだ。

映画の代表的ナンバー「ディス・イズ・ミー」では、オリジナルを歌うキアラ・セトルのほか、女性ラッパーのミッシー・エリオット、女性シンガーのKESHAがコラボ。映画、アルバムのオープニングを飾る「ザ・グレイテスト・ショー」は Panic! At The Disco が歌い上げる。

さらに人気シンガーP!NKが「ア・ミリオン・ドリームズ」を、そしてその愛娘ウィロー・セージ・ハートちゃんが「ア・ミリオン・ドリームズ（リプライズ）」をカバー。若者を中心に人気のUKシンガー、アン・マリーはシンガー・ソングライターのジェイムス・アーサーと「リライト・ザ・スターズ」をデュエットする。

そのほかにもペンタトニックス、ケリー・クラークソン、ジェス・グリン、イヤーズ＆イヤーズ、タイ・ダラー・サイン、クレイグ・デイヴィッド、サラ・バレリス、Zac Brown Band、MAXら人気アーティストたちが集結。映画の中でも美声を披露したゼンデイヤによる「リライト・ザ・スターズ」アコースティックバージョンも収録されたアツい内容になっている。（編集部・中山雄一朗）

＜収録曲＞

1. ザ・グレイテスト・ショー【Panic! At The Disco】

2. ア・ミリオン・ドリームズ【P!NK】

3. ア・ミリオン・ドリームズ（リプライズ）【ウィロー・セージ・ハート】

4. カム・アライヴ【イヤーズ＆イヤーズ、ジェス・グリン】

5. ジ・アザー・サイド【MAX、タイ・ダラー・サイン】

6. ネヴァー・イナフ【ケリー・クラークソン】

7. ディス・イズ・ミー（ザ・リイマジンド・リミックス）【キアラ・セトル、KESHA、ミッシー・エリオット】

8. リライト・ザ・スターズ【ジェイムス・アーサー、アン・マリー】

9. タイトロープ【サラ・バレリス】

10. フロム・ナウ・オン【Zac Brown Band】

11. ザ・グレイテスト・ショー【ペンタトニックス】

12. カム・アライヴ【クレイグ・デイヴィッド】

13. ディス・イズ・ミー【KESHA】

14. リライト・ザ・スターズ（アコースティック）【ゼンデイヤ】

「グレイテスト・ショーマン：リイマジンド」は11月16日発売 価格：1,980円（税別）