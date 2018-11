藤崎竜氏の人気漫画『 封神演義 』がミュージカル化され、来年1月13日から20日まで東京・EX THEATER ROPPONGIで上演されることが1日、わかった。主人公の太公望を舞台『刀剣乱舞』『KING OF PRISM -Over the Sunshine!-』など話題作へ出演している人気俳優・橋本祥平が演じ、ティザービジュアル、主要キャスト情報も一挙に解禁された。『封神演義』は、中国に伝わる怪奇小説を安能務氏が翻訳。安能氏の小説を原作に藤崎氏によって1996年から2000年にかけて『週刊 少年ジャンプ』(集英社)にて連載された。累計発行部数2200万部を超える人気シリーズとして知られ、テレビアニメ化もされている。ミュージカル版では仙人界より「封神計画」を命じられた太公望がナタクや楊ゼンたちと出会い、更なる仲間を求めて西岐を目指すまでを描く。平和な世を取り戻すため、太公望が仲間たちとともに悪い仙人たちを封印する冒険活劇となっている。太公望を橋本が演じるほか、太公望の仲間である楊(よう)ゼン役を安里勇哉、ナタク役を輝山立、黄天化役を陳内将、武吉役を宮本弘佑、黄飛虎役を高松潤、太乙真人役を荒木健太朗がそれぞれ務める。太公望たちの敵である妲己役は石田安奈、申公豹役は大平峻也、聞仲役は畠中洋。そのほか紂王役を瀬戸祐介、王魔役を青木一馬、高友乾役を武藤賢人が演じる。脚本は、劇団鹿殺しの作家であり、近年ではTVドラマ『下北沢ダイハード』やTVドラマ・舞台『マジムリ学園』の脚本(舞台は脚本・演出)など幅広く活躍する丸尾丸一郎氏、演出はミュージカル『スタミュ』『王室教師ハイネ-THE MUSICAL-』などの吉谷光太郎氏が手掛ける。チケットは本日より6日までオフィシャル最速先行での受付けを行っている。