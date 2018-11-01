¥¥ó¥×¥êÊ¿Ìî¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¥ß¥ë¥¯¤¢¤²¤ËÄ©Àï¡¡¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡È¼èÀâ¡É¤â¾Ò²ð
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦King & Prince¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆ°Êª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Øºä¾å¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Ê¿Ìî¤¬¤¤¤Þ°ìÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ°Êª¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÆ°Êª¤È¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£Ê¿Ìî¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦¥ß¥ë¥¯¤¢¤²¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Èµº¤ì¤ëºä¾åÇ¦
¡¡¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÌÄ¤À¼¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë¡¢MC¤Îºä¾åÇ¦¤â¡ÖÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¥é¥¤¥ª¥ó¡£Ê¿Ìî¤Ï¶²¤ë¶²¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ëÊýË¡¤ò¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤«¤é¶µ¤ï¤ê¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ß¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤ÏÊ¿Ìî¤Î¼ê¤ò¤¬¤Ã¤·¤ê¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¤´¤¯¤´¤¯¤È¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£¤¤¤Ä¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÈÆÃ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¶Ã¤«¤»¤ë¹â¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMC¤Îºä¾å¤¬¡Ö³¤¿Í¤Î°·¤¤¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡¢¾Ð¡ª¡¡¼èÀâ¡Ê¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿Ìî¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÏÃ¤ÏÂçÂÎ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¾Ð¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤È¼þ°Ï¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºä¾å¤¬¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡Ù¤Ç°é¤Æ¤ë¡ÈÃç´Ö¡É¤òÃµ¤·¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¦¤â¤Õ¤â¤Õ¤Î¥¢¥ë¥Ñ¥«¤ò¿¨¤ë¤È¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Á¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¥á¥í¥á¥í¤Îºä¾å¡£¼Â¤Ï¡ÈÈþ¿©²È¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¨¥µ¤ò³Ø¤ó¤Àºä¾å¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¨¥µ¤ä¤ê¤ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤âÄ©Àï¡£¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï°ã¤¤¤«¤Ê¤ê¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ë¡ÖÈè¤ì¤ë¡Ä¡×¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×À£Á°¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¹Ù³°¤Î¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤ËÀÎ¤Î¼«Á³¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢ÃÓºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÊÒÊ¿¤Ê¤®¤µ¤È¹â¶¶¤Ïº£²ó¡¢ÊÒÊ¿¤ÎÆÍÁ³¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢ÃÓ¤Ë¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÂì¡×ºî¤ê¤ËÎ×¤à¡£üâ¶¶¤ÏÂì¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Å¤¤ÀÐ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ä¥é¥¤¡×¤È¼å²»¤âÅÇ¤¯¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¡ÖÀ¸¤Êª¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÀÐ¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤ê¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬´À¤ÈÅÚ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¡£¤½¤·¤ÆÂì¤Ë»È¤¦ÀÐ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¹â¶¶¤Î°Õ³°¤ÊºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Èµº¤ì¤ëºä¾åÇ¦
¡¡¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÌÄ¤À¼¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë¡¢MC¤Îºä¾åÇ¦¤â¡ÖÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¥é¥¤¥ª¥ó¡£Ê¿Ìî¤Ï¶²¤ë¶²¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ëÊýË¡¤ò¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤«¤é¶µ¤ï¤ê¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ß¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤ÏÊ¿Ìî¤Î¼ê¤ò¤¬¤Ã¤·¤ê¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¤´¤¯¤´¤¯¤È¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£¤¤¤Ä¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÈÆÃ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¶Ã¤«¤»¤ë¹â¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMC¤Îºä¾å¤¬¡Ö³¤¿Í¤Î°·¤¤¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡¢¾Ð¡ª¡¡¼èÀâ¡Ê¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿Ìî¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÏÃ¤ÏÂçÂÎ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¾Ð¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤È¼þ°Ï¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºä¾å¤¬¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡Ù¤Ç°é¤Æ¤ë¡ÈÃç´Ö¡É¤òÃµ¤·¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¦¤â¤Õ¤â¤Õ¤Î¥¢¥ë¥Ñ¥«¤ò¿¨¤ë¤È¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Á¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¥á¥í¥á¥í¤Îºä¾å¡£¼Â¤Ï¡ÈÈþ¿©²È¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¨¥µ¤ò³Ø¤ó¤Àºä¾å¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¨¥µ¤ä¤ê¤ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤âÄ©Àï¡£¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï°ã¤¤¤«¤Ê¤ê¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ë¡ÖÈè¤ì¤ë¡Ä¡×¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×À£Á°¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¹Ù³°¤Î¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤ËÀÎ¤Î¼«Á³¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢ÃÓºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÊÒÊ¿¤Ê¤®¤µ¤È¹â¶¶¤Ïº£²ó¡¢ÊÒÊ¿¤ÎÆÍÁ³¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢ÃÓ¤Ë¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÂì¡×ºî¤ê¤ËÎ×¤à¡£üâ¶¶¤ÏÂì¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Å¤¤ÀÐ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ä¥é¥¤¡×¤È¼å²»¤âÅÇ¤¯¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¡ÖÀ¸¤Êª¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÀÐ¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤ê¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬´À¤ÈÅÚ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¡£¤½¤·¤ÆÂì¤Ë»È¤¦ÀÐ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¹â¶¶¤Î°Õ³°¤ÊºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¡£