27,692Clip![11月2日公開]

「スパイダーマン」シリーズに登場する悪役ヴェノムをトム・ハーディが演じるアクション。地球外生命体に寄生され、ヴェノムとなった男性ジャーナリストが秘密の研究を続ける組織に戦いを挑む姿を描く。

50,342Clip![11月23日公開]

エディ・レッドメイン演じる魔法動物学者ニュート・スキャマンダーの冒険を描いた「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」の続編。イギリスに戻ってきたニュートとその仲間たちの戦いを描く。ジョニー・デップが本格参戦することでも話題。

驚異の5万Clip!超えを記録した『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』が11月の期待度No.1を獲得。邦画では、北川景子主演の『スマホを落としただけなのに』が最上位という結果になりました。

11位以下も注目映画がランクイン

11位:『ビリオネア・ボーイズ・クラブ』3,874Clip![11月10日公開]

12位:『ボーダーライン:ソルジャーズ・デイ』3,780Clip![11月16日公開]

13位:『ハード・コア』3,598Clip![11月23日公開]

14位:『母さんがどんなに僕を嫌いでも』2,839Clip![11月16日公開]

15位:『斬、』2,758Clip![11月24日公開]

16位:『ビブリア古書堂の事件手帖』2,681Clip![11月1日公開]

17位:『イット・カムズ・アット・ナイト』2,489Clip![11月23日公開]

18位:『いつだってやめられる 闘う名誉教授たち』2,440Clip![11月16日公開]

19位:『ジョニー・イングリッシュ アナログの逆襲』2,419Clip![11月9日公開]

20位:『華氏 119』2,134lip![11月2日公開]

《期待度ランキングとは》

FilmarksのClip!数(ユーザーが観たい映画として登録した数)を集計し、ランキング化したもの(Clip!は1作品につき1人1件まで)。

※本ランキング及び記事内のClip!数は2018年11月1日時点のものです。

