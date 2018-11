11月23日(金・祝)に公開される映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』の本予告映像が解禁となった。

解禁となったのは、本作から登場する巨大な猫科の魔法動物ズーウーがニュートの魔法のトランクから出てきて暴れまわる姿や、キラキラしたものを集めるのが大好きなお騒がせもののニフラーがニュートから仕事を頼まれてなにかを探すシーン、さらにふわふわした毛につぶらな瞳が超キュートなベビーニフラー兄弟がいたずらに興じる姿など、最新作でも魔法動物<ビースト>が大活躍することが伺えるシーンの数々。

なかでも注目なのは、映像の最後に登場するベビーニフラーが、シャンパンのコルクに付いている銀紙を盗もうとしたところでコルクが抜けてしまいその勢いのまま飛ばされているシーン。これらの魔法動物たち以外にも、オニやカッパなどの日本にも馴染みのある魔法動物が劇中で登場することが明らかになっており、まだ見ぬ魔法動物たちの活躍にも期待が高まるばかりだ。

また、魔法動物たちが活躍する姿だけでなく、ジョニー・デップが演じる史上最強の敵とニュートたちが圧巻の魔法を繰り出すシーンも。強力な魔法がぶつかり合う中、ニュートや仲間たちが追い込まれてしまっている様子。この強大な敵から、世界を救うことはできるのか!?

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は11月23日(金・祝)より全国公開

(C) 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights (C) J.K. Rowling

