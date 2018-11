11月1日から、毎年恒例の スターバックス “ホリデーシーズン”がスタート。クリスマスをイメージした限定ドリンクやフードが続々登場する。なかでも、『クリスマス ストロベリー ケーキ ミルク』と『クリスマス ストロベリー ケーキ フラペチーノ』はケーキのような心が躍るビジュアルですでに話題を集めている。手に取っただけでクリスマスのワクワク感を盛り上げてくれる、今年の新作のこだわりを開発担当に聞いた。■イチゴ&ホイップの最強コラボ “ショートケーキ”感満載のクリスマスフラペホリデー商品の第1弾は『クリスマスストロベリー ケーキ ミルク』(Short450円〜)と『クリスマス ストロベリー ケーキ フラペチーノ』(Tallのみ590円)。ストロベリーソースとホイップクリームたっぷりのキュートな見た目は、まるでクリスマスケーキのよう。甘酸っぱいストロベリーソースは、粒感をしっかり残しイチゴの果肉感が存分に楽しめる。そこへミルクの味わいが混ざり合い、まさにショートケーキを食べたような感覚が口いっぱいに広がる。よりケーキ感を演出してくれるのが、トッピングのビスケット。硬めに焼き上げているから、クリスマスケーキのスポンジ生地のようなしっとり食感と、歯ざわりも楽しいザクザク食感の両方が楽しめる。開発者のおすすめするカスタマイズは、ホワイトモカシロップ(+50円)の追加。「そのままで十分お楽しみいただける商品ですが、ホワイトモカシロップをカスタムするとより甘さが加わります」ホリデードリンクのもう1つの楽しみといえば、提供される際の“レッドカップ”。フラペチーノはクリスマスリースに使われるヒイラギの赤い実がちりばめられている。フラペチーノやストロベリーソース、クリームのグラデーションの映え、華やか。『クリスマスストロベリー ケーキ ミルク』は、クリスマスカラーのストライプがスタイリッシュ。12月25日までの期間は、4種類のホリデーカップでドリンクを提供。どのカップになるかはお楽しみなので、デザインにも注目だ。■要望があればフラペチーノでも! 冬の定番『ジンジャーブレッド ラテ』スパイシーな風味で長年愛され続けている『ジンジャーブレッド ラテ』(Short420 円〜)が今年も登場。15年以上の長い歴史を持つ冬の定番メニューとして親しまれ、同商品で、「冬が来た」と感じる人もいるのでは。「楽しみにしてくださるお客様の期待に応えるため、あえて変わらない味にしています」(開発担当チーム)との言葉通り、今年もおなじみの味が楽しめる。そして、なんと要望があれば、フラペチーノをオーダーすることも可能という裏メニューも。華やかな香りに仕上げたティー『ジョイフルメドレー ティー ラテ』(Short380円〜)も昨年に続き発売が決定。ワクワクするような『クリスマスストロベリー ケーキ ミルク/フラペチーノ』だけでなく、ホリデーシーズンならではの味も試してみては。■アザラシのタンブラーにスノードーム、キュートなクリスマス限定デザイン毎年大人気のホリデーシーズン限定グッズも、11月1日から販売を開始する。タンブラーや、ベアリスタ、オーナメントなど、思わず揃えたくなってしまうグッズが全28種類。「サンタクロース」や「スノーマン」、「トナカイ」などのデザインに加え、今年は表情豊かな「アザラシ」が仲間入り。真っ白なアザラシがスタバのカップを持ったキュートなデザインに、思わずほっこりさせられる。さらに注目はスノードーム。レッドカップの上にのったスノードームの中には、遊び心あるレッドカップのクリスマスツリーが。リビングやデスクに飾って、ホリデー気分を演出できる。今年のホリデーシーズンのテーマは、『STARBUCKS THE Blend IS THE MAGIC』。「子どもの頃に感じたクリスマスの思い出とブレンドして、楽しい気持ちやワクワク感を感じてほしい」という想いで作られた新作の数々は、きっとクリスマスの魔法をかけてくれるはずだ。なお、『クリスマスストロベリー ケーキ ミルク/フラペチーノ』は12月4日までの限定販売。