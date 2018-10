映画『ういらぶ。』サプライズイベントが30日、都内・宝仙学園中学高等学校にて行われ、平野紫耀(King & Prince)、桜井日奈子、佐藤祐市監督が登壇した。

今回のイベントは生徒にはサプライズ。MCの呼び込みで、マントをかぶり、カボチャのお面をした2人が体育館に入場。主題歌に合わせ、その仮装を外すと、そこには平野と桜井の姿が見えるという突然の出来事に、感極まって思わず号泣してしまう生徒たちも。平野は、「皆さん元気ですね!今日は短い時間ですが、楽しい時間になったらいいなと思います。」と、サプライズの大成功に安堵した様子。

今回初めて映画主題歌を担当することについては「とてもうれしかったですし、曲も映画にぴったりのテーマでめちゃくちゃ嬉しかったです。」と喜びを語った。先週末に発表された所属するグループメンバー・岩橋玄樹の活動休止については、「本当に突然の事で皆さんにご心配とご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。ただ、彼は絶対に戻ってくると言ってくれたので、彼がすぐに戻ってこれるようににその場所を守っていきたいです。これからもKing & Princeのことを、そして彼が戻ってくることを応援してくださると嬉しいです。」とコメント。

桜井が「もう…皆さんがとてもウェルカムな感じが伝わってきました。明日はハロウィンと言うことで、みなさんと楽しんでいきたいと思います。」と一言話すと、『かわいい〜!』という生徒たちの大歓声に、桜井もにっこり。

10月30日は“初恋の日”ということで、『ういらぶ。』の映画の内容と掛け合わせた、“初恋の日”課外授業を行うことに。1限目はまず、英語の授業として、本作のキャッチコピーでもある、【大好きすぎて、「好き」って言えない】を学校のネイティブの先生が英語でレクチャー。英訳“I love you too much to say I love you”をまずは平野が言うことになり、気持ちを込めた“I love you”の発音と一緒に、会場中に投げキッスのプレゼントすると、会場は大盛り上がり。

桜井もかわいらしい“I love you”と投げキッスをプレゼントすると、男子生徒の歓声が上がった。監督からも投げキッスのプレゼントをすると、生徒たちはここでも大歓声で、会場を盛り上げた。ネイティブの先生も、キャスト陣の英語について、「非常にドラマティックなスキルを持っている。アメイジング!」と大絶賛した。

チャイムが鳴り、2限目は体育の授業。本作の主題歌であるKing & Princeの「High On Love!」の振付を、平野自らレクチャー。まずは曲を流し、平野の生歌と生ダンスでお手本を披露を披露すると、あまりの夢ごこちに生徒たちも呆然。

振付が開始されると、段取りよくレクチャーしていく平野。振付中も、「わかった人〜?半分くらいだったのでもう一度いきます!」など、丁寧に授業を進めて行く。最後に平野の「音楽スタート!」の掛け声で、キャスト監督、生徒で一緒にダンス。息ピッタリに決まった会場に、「完璧です。もうみなさんがKing & Prince です。嘘です(笑)でも本当に完璧です。」と、生徒たちを太鼓判。桜井も「踊りやすいですね!」とすっかり主題歌の振付をマスターした様子。最後の3時限目は、国語の授業とし、平野と桜井がそれぞれ考えてきた初恋の俳句を披露。

まずは桜井の俳句を発表。【大事件 今日で2回 目があった】という可愛らしい一句に「可愛い!」と割れんばかりの歓声が。実体験に基づいたものだそうで、「中学生の頃、クラスの男の子をちらちら見ていて…という(笑)みなさんもきっとありますよね。これは共感していただける句なんじゃないかなと思います。」と解説すると、生徒たちからも共感の嵐。監督も、「40年前の僕の想いがよみがえってきます(笑)」と甘酸っぱい気持ちがよみがえった様子。

次に平野も一句披露。【目の中に ハートができた 四歳児】という句は、幼い頃の初恋の様子を詠んだものだそうで、「幼稚園の先生で、かなり年上の先生だったのですが、包容力にやられてしまいました。四歳児ながら。」と初恋エピソードを披露。終了のチャイムが鳴り授業は終了。

最後に桜井は「この『ういらぶ。』はみなさんの日常に近いお話になっているのかな、と思います。これから恋をしたい方、勇気を出して何かを言わなきゃ、という方は、背中をおしてもらえる作品になっていると思うので、ぜひお友達と一緒に映画館に足を運んでください。」と作品をアピール。

平野は「“大好きすぎて「好き」って言えない”、という状態の方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないので、ぜひこの映画で、僕と桜井さん演じるキャラクターの成長する姿を観て、勇気を貰っていただきながらキュンキュンしてもらえたら。そしてわいわい盛り上がって、ぜひ皆さんの青春の1ページに『ういらぶ。』が残れたらな、と思います。」締め、大盛り上がりの、大歓声の中、イベントは終了した。

映画『ういらぶ。』は11月9日(金)より全国公開

(C)2018 『ういらぶ。』製作委員会 (C)星森ゆきも/小学館

