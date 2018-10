第31回東京国際映画祭の特別企画「TIFFプラス」で10月30日、人気アニメ「KING OF PRISM」シリーズの第2弾「KING OF PRISM PRIDE the HERO」の応援上映イベントが開催され、シリーズ最新作「Shiny Seven Stars」の予告編が初披露された。さらに新たな参加型上映スタイルとしてDJ KOOによる「DJパーティ付き上映」が11月から毎月行われることが明らかになった。

「DJパーティ付き上映」は、シリーズ過去作の上映とDJ KOOによるアフターパーティがセットになった参加型上映で、「Shiny Seven Stars」の公開まで月1で行われる。新宿バルト9を会場に、11月25日に「氷室聖生誕祭」、12月20日に「十王院カケル生誕祭」、2019年1月14日に「神浜コウジ生誕祭」、19年2月28日に「一条シン&如月ルヰ生誕祭」として開催。DJのプレイ楽曲も、キャラクターの誕生月ごとに変わる。また「氷室聖生誕祭」のチケットは、10月30日深夜12時からオンライン予約システム「KINEZO」で発売開始となる。

この日のイベントには、「Shiny Seven Stars」のメインキャストを務める寺島惇太、永塚拓馬、内田雄馬、スペシャルゲストのDJ KOOが出席。新たな参加型上映が発表されると、客席から爆発的な歓声があがり、声優陣も「マジですげえ!」「本当にすごいですね」と喜びを爆発させる。内田は「監督が、『いずれこういうことがあった時のために、各キャラクターの誕生日はばらけさせておいた』と言っていた」と笑いを誘い、DJパーティを担当するDJ KOOは「毎月毎月イベントで盛り上がってください!」と意欲満々で呼びかけた。

11月からはじまる「DJパーティ付き上映」に先がけて、この日も上映後にDJパーティが実施された。開始前からノリノリの客席を前に、DJ KOOが「これからフェス上映になっていくかも!」とあおると、声優陣も「『キンプリ』で夏フェスに出るかも!」と期待を寄せる。パーティがスタートすると、場内はサイリウムのきらめきと、観客800人の熱気に包まれた。

第31回東京国際映画祭は、11月3日まで六本木ヒルズ、東京ミッドタウン日比谷などで開催。「KING OF PRISM Shiny Seven Stars」は、テレビアニメ版が19年春から放送開始。劇場編集版は、テレビ放送に先がけて19年3月2日から連続公開される。予告編は公式YouTube(https://youtu.be/0QTKbvpDXnQ)で公開中。