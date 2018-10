【AFP=時事】米カリフォルニア州のヨセミテ国立公園(Yosemite National Park)でインド人のカップルが崖から落ちて死亡し、遺族と地元メディアは2人が自撮りをしようとして誤って転落したとしている。



ビシュヌ・ビシュワナト(Vishnu Viswanath)さん(29)とミーナークシ・ムールティー(Meenakshi Moorthy)さん(30)は先週、見晴らしの良い地点として人気があるが手すりなどは設置されていない崖「タフト・ポイント(Taft Point)」から転落して死亡した。2人の遺体は公園管理当局が25日に収容した。



米国在住のビシュワナトさんとムールティーさんは熱心な旅行好きで、「Holidays and HappilyEverAfters」というタイトルのブログに旅行の記録を残していた。



ムールティーさんは最近、インスタグラム(Instagram)にアリゾナ州のグランドキャニオン(Grand Canyon)の崖の上に座った自身の写真を投稿し、危険な場所で写真を撮ることの「向こう見ずさ」について想いをめぐらせ、「私たちの命はたった1枚の写真の価値しかないのでしょうか?」と書いていた。



2人は急傾斜地に囲まれた地点で245メートルほど転落。遺体の収容にはヘリが出動した。公園管理当局は2人が死亡した状況の調査には数日かかると述べた。



医学誌ジャーナル・オブ・ファミリー・メディシン・アンド・プライマリー・ケア(Journal of Family Medicine and Primary Care)に今月発表された調査によると、近年世界で自撮り中の事故で死亡した人は259人前後で、国別で最も多いのは2011年以降に159人が死亡したインドだという。

【翻訳編集】AFPBB News