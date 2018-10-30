ÈØÅÄ¤¬ÀîËô·ø¸ë¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ç7»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¡ª¡¡¾ÅÆî¤È¤Î»ÄÎ±Áè¤¤Ä¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤¹
¡¡2018ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°Âè28Àá±ä´üÊ¬¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬1¡Ý0¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ò²¼¤·¤¿¡£ÈØÅÄ¤Ï34Ê¬¤ËÀîËô·ø¸ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î1ÅÀ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£°ìÊý¡¢¾ÅÆî¤Ï5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ¤ò37¤Ë¿¤Ð¤·¤¿ÈØÅÄ¤Ï13°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¡£¾ÅÆî¤ÏÆ±36¤ÇÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢14°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¼¡Àá¡¢ÈØÅÄ¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¡¢¾ÅÆî¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¡1¡Ý0¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡34Ê¬¡¡ÀîËô·ø¸ë¡ÊÈØÅÄ¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ê4¡Ý2¡Ý3¡Ý1¡Ë
¥«¥ß¥ó¥¹¥¡¼¡¨¾®ÀîÂçµ®¡¢Âç°æ·òÂÀÏº¡¢¹â¶¶¾ÍÊ¿¡¢¥¨¥ì¥ó¡Ê56Ê¬ Ý¯Æâ½í¡Ë¡¨¾å¸¶ÎÏÌé¡¢ÅÄ¸ýÂÙ»Î¡¨¾¾±ºÂóÌï¡Ê85Ê¬ ÂçÆîÂóËá¡Ë¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê80Ê¬ ¾¾ËÜ¾»Ìé¡Ë¡¢»³ÅÄÂçµ¡¨ÀîËô·ø¸ë
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ê3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¡Ë
½©¸µÍÛÂÀ¡¨»³º¬»ëÍè¡¢ºä·½Í´¡¢ÂçÌîÏÂÀ®¡¨²¬ËÜÂóÌé¡¢¶â»ÒÂçµ£¡Ê79Ê¬ ¾®Àî·Ä¼£Ï¯¡Ë¡¢½©Ìî±û¼ù¡Ê46Ê¬ ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡Ë¡¢¿ù²¬ÂçÚö¡¨ÀÐÀî½Óµ±¡¢Çßºê»Ê¡Ê57Ê¬ µÆÃÏ½Ó²ð¡Ë¡¨»³ùõÎ¿¸ã
¡¡¾¡¤ÁÅÀ¤ò37¤Ë¿¤Ð¤·¤¿ÈØÅÄ¤Ï13°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¡£¾ÅÆî¤ÏÆ±36¤ÇÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢14°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¼¡Àá¡¢ÈØÅÄ¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¡¢¾ÅÆî¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¡1¡Ý0¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡34Ê¬¡¡ÀîËô·ø¸ë¡ÊÈØÅÄ¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ê4¡Ý2¡Ý3¡Ý1¡Ë
¥«¥ß¥ó¥¹¥¡¼¡¨¾®ÀîÂçµ®¡¢Âç°æ·òÂÀÏº¡¢¹â¶¶¾ÍÊ¿¡¢¥¨¥ì¥ó¡Ê56Ê¬ Ý¯Æâ½í¡Ë¡¨¾å¸¶ÎÏÌé¡¢ÅÄ¸ýÂÙ»Î¡¨¾¾±ºÂóÌï¡Ê85Ê¬ ÂçÆîÂóËá¡Ë¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê80Ê¬ ¾¾ËÜ¾»Ìé¡Ë¡¢»³ÅÄÂçµ¡¨ÀîËô·ø¸ë
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ê3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¡Ë
½©¸µÍÛÂÀ¡¨»³º¬»ëÍè¡¢ºä·½Í´¡¢ÂçÌîÏÂÀ®¡¨²¬ËÜÂóÌé¡¢¶â»ÒÂçµ£¡Ê79Ê¬ ¾®Àî·Ä¼£Ï¯¡Ë¡¢½©Ìî±û¼ù¡Ê46Ê¬ ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡Ë¡¢¿ù²¬ÂçÚö¡¨ÀÐÀî½Óµ±¡¢Çßºê»Ê¡Ê57Ê¬ µÆÃÏ½Ó²ð¡Ë¡¨»³ùõÎ¿¸ã