アニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』の劇場編集版が、2019年3月2日から4章連続公開されることがわかった。『KING OF PRISM』シリーズの第3弾となる同作の劇場編集版は、テレビアニメ版の放送に先駆けて公開。各章のタイトルは『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 劇場編集版I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ』『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 劇場編集版II カケル×ジョージ×ミナト』『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 劇場編集版III レオ×ユウ×アレク』『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 劇場編集版IV ルヰ×シン×Unknown』となる。あわせて本ポスタービジュアルが公開。さらに本日10月30日から劇場前売り券第3弾となる「煌めき広めるメモリアルペア前売券」の販売がスタートした。