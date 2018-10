東京・ラフォーレ原宿にて、映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』 の公開を記念したコラボ商品企画が展開される。

過去最大規模の取組みとして、2018年11月17日(土)から2018年12月9日(日)までの期間、館内約30ショップにて「ファンタスティック・ビースト」「ハリー・ポッター」をテーマにしたコラボ商品企画を展開。各店舗でオリジナルファッションアイテムが限定販売される。

ラフォーレミュージアム原宿では、2018年11月22日(木)から2018年12月5日(水)までの期間、「ファンタスティック・ビースト」と「ハリー・ポッター」の世界観を体感できるイベント『魔法ワールド in ラフォーレミュージアム』を開催。本イベントでは、「ファンタスティック・ビースト」の撮影で使用された衣装や、「ハリー・ポッター」の第一作目から「ファンタスティック・ビースト」最新作までのパネルが展示されるほか、映画の世界観を楽しめるフォトスポットも設けられる。

さらに、会場では多数の「ファンタスティック・ビースト」と「ハリー・ポッター」関連グッズに加え、本イベント先行販売グッズも用意される。

FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD characters, names and related indicia are © & ? Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s18)

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ? Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s18)

