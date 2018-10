応援上映でも話題を呼んだ、キンプリこと「KING OF PRISM」シリーズの第3弾となる新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」劇場編集版が、2019年3月2日より、全4章連続公開されることが決定した。同時にメインビジュアルを使用した本ポスターも公開された。

本作は、2016年に公開された『KING OF PRISM by PrettyRhythm』と、翌2017年に公開された『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』に続くシリーズ最新作。2019年春に放送を予定している12話のテレビアニメを、3話ごとに集約した全4編の編集版として、放送に先駆けて劇場公開する。

劇中では、高度なパフォーマンスで観客を魅了する“プリズムスタァ”を目指す男子たちが、“プリズムキング”となることを夢見て、様々な試練や困難に立ち向かっていく青春ストーリーが展開。公開されたビジュアルには、プリズムスタァ養成所・エーデルローズ生である7名の主人公らが、夜明け空に輝く北斗七星と一番星を見上げる姿が描かれている。個性豊かなキャラクターが織りなすドラマと共に、アイススケートをモチーフとした“プリズムショー”の演出も好評を得ている同シリーズ。スタァを目指す若者たちそれぞれの思いを込めたプリズムショーが繰り広げられる、新たな物語への期待が高まる。(編集部・入倉功一)