冷蔵庫の扉を開けた写真を撮影して投稿し、「この部屋にはどんな人が住んでいるのか」というプロファイリングをするコミュニティ「Fridge Detective」がRedditに登場しました。The Reddit Forum That Guesses Who You Are Based on What's in Your Fridge | The New YorkerFridge DetectiveはRedditの中にある特定のコミュニティ板「Subreddit」として新たに登場しているもの。その名の通り「冷蔵庫をプロファイリングして住人を推測する探偵」として、投稿された画像の主がどんな人なのかを議論しています。Fridge Detectivehttps://www.reddit.com/r/FridgeDetective/ことの発端は、Redditの「目的の板を探すための板」であるFind a Redditに投稿された以下の書き込み。「冷蔵庫の中の写真を撮って、みんなが主の年齢や職業を当てるサブ板があったら」という書き込みに対して好意的な反応が集まり、その1時間後には新しいサブ板としてFridge Detectiveが降臨しました。A sub where you post a picture of the inside of your refrigerator and people guess how old you are or what your job is. : findareddit投稿された写真の一例がコレ。一番上の棚には、ジャム類と思われるビンが並び、その下には何かの料理を作り置きしたとみられるナベが保管されているのがわかります。扉部分にはソース類などが入れられており、全体的に整然と整理された冷蔵庫になっている印象。この写真に対し、Redditユーザーからは「(3段目の棚の)レンジアップ食品に書かれているフランス語やマスタードからすると、あなたはカナダ人では?また、無数のビンや野菜室に多く入ったフルーツや野菜、そして2つのナベからすると、あなたは二人で暮らしているカップルで、主に夜に食事を一緒にとるタイプ?」のような推理や、「20歳よりも年上で、減塩しょうゆを使ってないね」「独身のカナダ人男性。30代半ば。料理好きで良い仕事に就いている。旅行好き。ケベック在住?」など、皆が思い思いの考えを書き込んでいますが、記事作成時点ではまだ投稿から14時間程度だったためか、答えは公表されていない状態でした。このサブ板を取り上げたThe New YorkerのHelen Rosner記者がアップしたのが以下の写真。「探偵たち、かかっていらっしゃい」とのタイトルで写真を投稿すると、「結婚しててニューヨークに住んでいる」「犬を飼っているが子どもはいない」「食品の安全にはとても気を遣っている」「ラクトース類がダメな人」、さらには「最近日本に行った」など、本人も驚くほど正しい推理が寄せられたとのことです。