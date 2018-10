映画『ポリス・ストーリー/REBORN』より、ジャッキー・チェンが新たにレコーディングした主題歌「英雄故事」のPV映像とコメントが到着した。

「英雄故事」ジャッキー・チェン

ジャッキーが主演するだけではなく、監督・脚本(原案)・武術指導もこなした、1985年の『ポリス・ストーリー/香港国際警察』の主題歌として、その後も愛され続ける神曲「英雄故事」。印象的なイントロを聞くだけで、血沸き肉躍る方も多いはず。

今回、『ポリス・ストーリー/REBORN』に合わせて、歌詞も新たに生まれ変わっている。“苦も楽も語るまい。戻る道はない。誓いを胸に前を向き大空を照らせ。誰だって時には弱い。人には言わせておけばいい。過去の傷を気にするな。クライマックスは自分次第。逃さない生死を分ける瞬間を。血が燃える。雲の上まで俺は飛ぶ”と、心震わせる内容に。

ジャッキー・チェン「英雄故事」PVに合わせたコメント

53年 続けてきて

100回は やめたくなった

理由は無数にあった

疲労 負傷 誤解…

でも続けた理由は1つ

自分に負けないためだ

君も僕と同じだと思う

頑張れ 友よ

平凡な世界で

己のヒーローになれ

以上

映画『ポリス・ストーリー/REBORN』は11月23日(金・祝)よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開

© 2017 HEYI PICTURES CO., LTD., PERFECT VILLAGE ENTERTAINMENT HK LIMITED, DADI CENTURY (BEIJING) CO., LTD., MANGO ENTERTAINMENT, CHEERFUL LAND PICTURES CO., LTD., YOUKU PICTURES (HK) CO., LIMITED ALL RIGHTS RESERVED

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド