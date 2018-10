View this post on Instagram

ゆうにアヒル口しながら、ウインクしてって言われて何枚か挑戦した写真🤳 ゆうは簡単にできてたけど、私はウインクが強すぎるし、アヒル口がなかなかできないしで大笑い🤣🤣🤣 次撮る時までにはできるようにしときまーす♡♡ #ゆう #ヘアメイク #大好き