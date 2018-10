多くの男性が好きな女性に対して「カッコいい」と思われたいものだろうが、それは子供でも同じようだ。このほどイギリスで、10歳少年がガールフレンドとの デート に背伸びをしてレストランで食事をしようとしたが、入店を断られてしまったという。『The Sun』『Metro』などが伝えている。英スコットランドのエディンバラに住むあるTwitterユーザーが、今月23日に投稿した10歳の弟についての内容がSNS上で話題になっている。そこには弟が同じ年ぐらいのガールフレンドとデートをしたことが記されている。少年はガールフレンドと一緒にグリルチキンが有名なレストラン「ナンドーズ(Nando’s)」で食事をしたいと思っていたようだ。このナンドーズはイギリスでは多く見かけるチェーン店で、カジュアルだがモダンな内装の店内は子供向けというより大人向けであるように見える。おそらく少年は、ナンドーズで人気のペリペリチキンやチキンウィングスをガールフレンドにご馳走することで、“カッコいいところ”を見せたかったのだろう。しかしそんな少年の思惑とは裏腹に、ナンドーズのウェイターはまだ10歳という理由で店内で食事をとることを許可しなかった。少年はしかたなくテイクアウトにして、ガールフレンドと一緒に外のベンチで食事をしたという。このことを知った少年の姉が、ツイートした内容は次の通りとなっている。「信じられなーいっ!! 私の10歳の弟が同い年くらいのガールフレンドとのデートで、ナンドーズでランチしようと思ったんだけど、店内で食事するのを断られたのよ! なんでもナンドーズは13歳以上じゃないとダメなんですって!」「それで弟達は食事をテイクアウトして外のベンチで食べたの! (泣)もちろん弟はきちんと支払いも済ませてるのに! 信じられない(泣) ナンドーズ、残念すぎる!」このツイートには多くの人が関心を持ったようで、ある者は「いやぁ、ダメでしょ! 泣いちゃうよこれは…なんてこった」と言い、中にはナンドーズへ13歳からというルールを変更するように促した者までいたそうだ。今回の件についてナンドーズの広報担当は、このように話している。「彼らが両親を伴ってデートするのを望んでいないことを私達も知っています。しかし残念ながらスコットランドの酒類販売許可証には法的な条件があって、13歳以下の子供は大人を同伴しなければ店内で食事ができないことになっているのです。」「彼らのデートがうまくいったことを願っていますが、もしもこのことで彼が嫌な思いをしていたら、それは本当に申し訳ないと思ってます。」これにはナンドーズを擁護する「ルールはルールだよ」などの意見もあった。また、少年と同じくらいの子供を持つ親と思われる人達からは「ばかばかしい! ウチには3人の子供がいるけど幼過ぎてデートなんて行かせないわよ」「いったい誰がまだ10歳の子をナンドーズに行かせるんだ?」といった声もあがっている。画像は『Metro 2018年10月24日付「Boy, 10, kicked out of Nando’s while on a date with his ‘wee girlfriend’」(Picture: Twitter)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)