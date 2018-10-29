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https://www.sawaya-coffee.co.jp/

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Text¡áYuki Gau(ark communications)
Photographs¡áWataru Sato, Kiichi Matsumoto