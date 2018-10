米アップル社がワールドワイド・ビデオ・プログラム部門を通して手掛けるタイトル未定のテレビシリーズにスティーヴ・カレルが出演し、リース・ウィザースプーン、ジェニファー・アニストンらと共演することが決まったと The Hollywood Reporter などが報じた。

同社はすでに2シーズン、全20話の放映を決めており、ブライアン・ステルターの著書「トップ・オブ・ザ・モーニング:インサイド・ザ・カットスロート・ワールド・オブ・モーニング TV(原題) / Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV」を基に、朝の番組を作り上げる人々を描く予定。

映画『わたしに会うまでの1600キロ』などのリース、テレビシリーズ「フレンズ」などのジェニファーの出演が決定しており、新たに『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』などのスティーヴが、メディア界の変化に悩まされる朝の番組の司会者ミッチ・ケスラーを演じることになった。

スティーヴにとっては「ザ・オフィス」以来のテレビシリーズ出演となる。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)