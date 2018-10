一卵性双生児は基本的にDNAが同じであることから、興味深い点が多々あることかと思います。

この質問に対する、海外掲示板のやり取りをご紹介します。

Redditors who are married to someone with an identical twin: what are your feelings towards that twin?

●夫の双子のことも結構好きよ。ただし双子のほうは同性愛者でで夫は異性愛者。そのことによる関係性が生まれる。一緒に男女関係の話をしたりね。結婚前は3人でしばらく一緒に住んでいた。たまに双子のほうを見て「なるほど、夫がもっと見た目と服を気にして、ヒゲをそったらこんな風になるのね」と思う。



●まだ結婚していないけど彼女が一卵性双生児。そして双子のほうは彼女と極端に正反対でひどい性格だ。簡単にどちらが「悪」か、答えることが出来る。



↑うちも同じ。自分の彼女は(義父のように)スイートで優しい。ところが双子の義姉は(義母のように)めちゃくちゃなハリケーンのようである。

義姉は彼女より30分前に生まれたそうで、冗談っぽく「最初のパンケーキはいつも大惨事さ」と言ったら、彼女と義父がヒステリックに笑っていた。義母と義姉とはもう半年話をしていない。



●双子のほうは妻の悪いコピーだ。人生で双子のほうしか選択肢がなくなったとしても、そんなめちゃくちゃな女に触れはしない。



●一卵性双生児と結婚した。2人はお互いにとても頼り合っているが、信じられないほどケンカをする。しばらく両方と暮らしたので面白い話が山のようにあるよ。

2人が怒ると一時停止したように、ひどいことを言い合う。

例えばお互いのことをブスだと言い合う(顔は100%同一)。

両者とも夢遊病でよくさまよい歩く、ほぼ毎晩。

双子の方に対する気持ちは、あくまで妹と言う感じで、それ以上はない。



●双子のひとりと付き合い始めたとき、ルームメイトが彼女を見て冗談で「彼女はホットだな、双子の妹はいないのか?」と言った。それで本当に双子を紹介したら、彼らは付き合いはじめ、自分たちより2年早く結婚した。

今では家族の集まりでは双子の姉妹と自分と古いルームメイトが一緒にいる。奇妙だけどすばらしいよ。



●僕は一卵性双生児のひとりで、兄のこれまでの彼女たちは、僕とそれまで友人だったとしても僕と距離を置くようになった。だけど今の兄の彼女は僕とも仲が良い。なので彼らが結婚するといいと思っている。強く賛成だ。



●一卵性の双子の妻と結婚してもう8年になる。最初に知ったときは映画のように楽しくて、とっぴだと思っていたが、実際は最悪だった。

妻の双子はサイコで今までに知る一番最低の人間だ。彼女は1番の双子になりたがる。とにかく何でも競争するんだ。



●(投稿者)双子を結婚したけど、妻に「私の妹は魅力的?」と尋ねられた。自分は「もちろんさ、君らは双子だろ! 君のことが魅力的なら彼女も魅力的だよ!」と答えた。ありがたいことに彼女は笑って同意してくれた。



●お互いから離れられない一卵性双生児と結婚した。妻と妹は「さやのえんどう」の豆のようにお互いを頼り合っている。結婚したときは、もう片割れとも結婚したとことを理解していた。



●言えるのは、絶対に良いほうの双子と結婚したということ。



●父親が一卵性双生児。なので自分には「伯父の父」がいる。自分で書いていて意味不明だよ。



●一卵性双生児と結婚したけど、いつも「ホットなほうと結婚した」と言っている。人々が思うより性格の差がある。



背格好が驚くほど似ていても、まるで性格が正反対な双子が多いそうです。