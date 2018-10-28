錦織がエルステ・バンクOP決勝へ、最終戦出場に望みつなぐ
【AFP＝時事】男子テニス、エルステ・バンク・オープン（Erste Bank Open 2018）は27日、準決勝が行われ、大会第5シードの錦織圭（Kei Nishikori）は6-4、6-3でミハイル・ククシキン（Mikhail Kukushkin、カザフスタン）を下して決勝進出を果たし、ATPワールドツアー・ファイナル（ATP World Tour Finals 2018）出場に望みをつないだ。
決勝で錦織は、2時間半の末準決勝でフェルナンド・ベルダスコ（Fernando Verdasco、スペイン）に6-3、3-6、6-4で勝利した第2シードのケビン・アンダーソン（Kevin Anderson、南アフリカ）と対戦する。
2016年以来のタイトルを獲得した場合、錦織は年間成績上位8人が出場するツアー・ファイナルで現在8位につけるドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）に125ポイント差に肉薄する見通し。錦織は次週開催されるパリ・マスターズ（Rolex Paris Masters 2018）にも出場する。
ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2018）準優勝のアンダーソンは、錦織に勝利すれば同6位でツアー・ファイナル出場となる。
【翻訳編集】AFPBB News
決勝で錦織は、2時間半の末準決勝でフェルナンド・ベルダスコ（Fernando Verdasco、スペイン）に6-3、3-6、6-4で勝利した第2シードのケビン・アンダーソン（Kevin Anderson、南アフリカ）と対戦する。
2016年以来のタイトルを獲得した場合、錦織は年間成績上位8人が出場するツアー・ファイナルで現在8位につけるドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）に125ポイント差に肉薄する見通し。錦織は次週開催されるパリ・マスターズ（Rolex Paris Masters 2018）にも出場する。
ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2018）準優勝のアンダーソンは、錦織に勝利すれば同6位でツアー・ファイナル出場となる。
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