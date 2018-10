劇場アニメ3部作『 PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』のキービジュアルや公開日、スタッフ&キャスト情報などが27日に解禁された。「Case.1 罪と罰」が2019年1月25日、「Case.2 First Guardian」が2月15日、「Case.3恩讐の彼方に__」が3月8日より公開。主題歌、各作品のエンディングテーマは中野雅之(BOOM BOOM SATELLITES)が担当する。同作は、人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台に、正義を問われる警察機構を描くオリジナルSFアニメーション。2012年のテレビアニメ放送開始より、アニメファンのみならず幅広い層で大きな話題を呼んだ。18年3月実施のフジテレビ“ノイタミナ”発表会で『PSYCHO-PASS サイコパス』Next Projectが始動し、5人の主要キャラクター、霜月×宜野座、須郷×征陸、狡噛にフォーカスした劇場アニメ3作品を公開することに。100年後の日本とアジアを舞台に現在、過去、未来に起きる事件が語られる。■スタッフストーリー原案・監督:塩谷直義脚本:吉上亮(Case.1)、深見真(Case.2,3)キャラクターデザイン:恩田尚之、浅野恭司、阿部恒、青木康浩アニメーション制作:Production I.G■「Case.1 罪と罰」キャスト情報宜野座伸元:野島健児霜月美佳:佐倉綾音夜坂泉:弓場沙織久々利武弥:平井祥恵辻飼羌香:岡寛恵松来ロジオン:小山力也玄沢愛子:斉藤貴美子能登耕二:多田野曜平烏間明:中川慶一常守朱:花澤香菜須郷徹平:東地宏樹雛河翔:櫻井孝宏六合塚弥生:伊藤静唐之杜志恩:沢城みゆき■「Case.2 First Guardian」キャスト情報須郷徹平:東地宏樹征陸智己:有本欽隆青柳璃彩:浅野真澄大友逸樹:てらそままさき大友燐:大原さやか狡噛慎也:関智一宜野座伸元:野島健児縢秀星:石田彰六合塚弥生:伊藤静唐之杜志恩:沢城みゆき花城フレデリカ:本田貴子常守朱:花澤香菜霜月美佳:佐倉綾音■「Case.3恩讐の彼方に__」キャスト情報狡噛慎也:関智一テンジン・ワンチュク:諸星すみれ花城フレデリカ:本田貴子キンレイ・ドルジ:志村知幸ギレルモ・ガルシア:磯部勉ツェリン・グルン:高木渉ジャン=マルセル・ベルモンド:鶴岡聡