¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ë³¹♡É½»²Æ»¤Çº£ÏÃÂê¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥Õ¥§5¤Ä¡Á»ä¤Î¤ª»¶ÊâÎ¹¡Á

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½»²Æ»¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤è¤Í♡

¤½¤ó¤ÊÉ½»²Æ»¤Çº£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♩

º£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥«¥Õ¥§¤È¸À¤¨¤Ð¥³¥³

CHAVATY



@r.i.m.i.i / Instagram

¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤È¥¹¥³¡¼¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖCHAVATY¡Ê¥Á¥ã¥Ð¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¡£

7·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤«¤éSNS¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£

¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤¤ÉÓ¤ËÆþ¤ì¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹♩

¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥¦¥ÐÃã¡¦ËõÃã¡¦¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î3¤Ä¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¤è¡ª

¤Þ¤¿¡¢¤â¤³¤â¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó♡


Å¹Ì¾¡§CHAVATY
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-6
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Instagram¡§https://www.instagram.com/chavaty_omotesando/
ÃÏ¿Þ¡§https://goo.gl/maps/YVtHXnmXrHm


¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é

lohasbeans coffee



@sayakarutyo1205 / Instagram

ÆîÀÄ»³ÊýÌÌ¤Ë¾¯¤·Êâ¤¯¤È¤¢¤ë¡Ölohasbeans coffee¡Ê¥í¥Ï¥¹¥Ó¡¼¥ó¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë¡×¡£

¼ïÎàË­ÉÙ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£

¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ï¡¢Âç¤­¤á¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏÅª♩

¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ÎÁêÀ­¤âÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡


Å¹Ì¾¡§lohasbeans coffee
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5ÃúÌÜ8-10 èß³Ú°Ã¥Ó¥ë­¶
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á22:00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lohasbeanscoffee.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/lohasbeanscoffee/
ÃÏ¿Þ¡§https://goo.gl/maps/aTpzoj3WPPK2


ÀäÉÊ¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­¤òµá¤á¤Æ

Pariya



@rennyu_o17 / Instagram

¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖPariya¡Ê¥Ñ¥ê¥ä¡Ë¡×¡£

¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤­¤ì¤¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥±¡¼¥­¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª

ÄêÈÖ¤Î¤¤¤Á¤´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤â¤Î¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹♩


Å¹Ì¾¡§Pariya
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3ÃúÌÜ12-14
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡ÁÅÚÍËÆü 11:30¡Á23:00 ÆüÍË¡¦½ËÆü 11:30¡Á22:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://www.pariya.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/pariya_official/
ÃÏ¿Þ¡§https://goo.gl/maps/xYXEbz7uAAT2


¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤­¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á

rag & bone coffee



@yuichi_89 / Instagram

¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Örag & bone¡Ê¥é¥° ¥¢¥ó¥É ¥Ü¡¼¥ó¡Ë¡×¤È¿Íµ¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖVerve Coffee Roasters¡Ê¥ô¥¡¡¼¥ô ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡Örag & bone coffee¡×¡£

¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥«¥Õ¥§¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎµÙ·Æ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹♩

¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ÏÀäÂÐ¿©¤Ù¤ÆÄº¤­¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹♡


Å¹Ì¾¡§ragandbonecoffee
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5ÃúÌÜ12-3
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Instagram¡§https://www.instagram.com/ragandbonecoffee/
ÃÏ¿Þ¡§https://goo.gl/maps/CGLxhuVrMH82


Ä«¿©¤«¤é¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Þ¤Ç

crisscross



@vvvaika0714vvv / instagram

Ä«¤Þ¤éÈÕ¤Þ¤Ç¡¢»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¡Öcrisscross¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡£

¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥é¥À¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤Ê¤É¡¢Ë­ÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♩

Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è♡


Å¹Ì¾¡§crisscross
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5ÃúÌÜ7-28
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00¡Á21:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tysons.jp/crisscross/
ÃÏ¿Þ¡§https://goo.gl/maps/ipuYvFDa7d32


µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Õ¥§¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

É½»²Æ»¤Ë¤Ï¡¢¿ô¤¨¤­¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª

¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♩

¢¦¤³¤Îµ­»ö¤Î´ØÏ¢¥¿¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯



#»ä¤Î¤ª»¶ÊâÎ¹ #¥«¥Õ¥§ #¥¹¥¤¡¼¥Ä