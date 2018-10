SUPER☆GiRLSの浅川梨奈が、シンガポールで開催されている「SCREAM ASIA FILM FESTIVAL 2018」で上映される主演映画『トウキョウ・リビング・デッド・アイドル』の舞台挨拶に登壇した。同映画祭は世界3大映画祭のカンヌ国際映画祭、ベルリン国際映画祭、ベネチア国際映画祭の常連監督であるエリック・クーがクリエイティブ・ディレクターをつとめる映画祭で、今回が記念すべき第1回目の開催。10月24日上映後のQ&Aには、浅川をはじめ、尚玄、熊谷祐紀監督が登壇し、浅川は慣れない英語での挨拶を見事に成功させ、満席の劇場を多いに盛り上げた。本人も「私がこんな素敵な舞台に登壇できたのは、この映画に携わっていただいたすべての方のおかげです。これからも『トウキョウ・リビング・デッド・アイドル』がいろんな国で愛される作品になるよう、私もみなさまに恩返しできるよう頑張っていきます」と話した。また帰国後は、流ちょうな英語で「Thank you for coming to Screaming Singapore film festival! I’m glad that I could meet fans in Singapore♡ I hope to see you again!」とツイートしていた。『トウキョウ・リビング・デッド・アイドル』のDVDは11月2日にリリース。11月17日にポニーキャニオン 1FイベントスペースにてDVD発売記念イベントが行われる。