新潟 長岡市要町付近で歩道橋崩落事故発生の情報相次ぐ
27日07:04頃から、新潟県長岡市要町付近で交通事故による歩道橋崩落が発生したとの投稿が相次いでいます。（JX通信社/FASTALERT）
なんか警察たくさんいるからなんやと思ったら。。— ひろ@白RE33 (@FD7hiro) October 26, 2018
あすさんが仕事のストレスで壊したみたいです() pic.twitter.com/e2Apd12ayU
朝から凄いことになってますが…😱 pic.twitter.com/hkox2OHIjD— しげ (@178dragon1) October 26, 2018
長岡市要町の歩道橋、破壊された…。— さすらいのK林@無頼派独り旅 (@kobassu1) October 26, 2018
ひでぇ(´Д｀) pic.twitter.com/aPESgdkBkA
重機積んだ、トレーラーが、歩道橋に突っ込んでます😱 pic.twitter.com/VNu86IbTKn— NーKURA (@0530rhb) October 26, 2018
要町の歩道橋が……— 真姫猫『まきねこ』 (@makineko0419) October 26, 2018
通行止めになってます pic.twitter.com/iFWk2EN8Gq
要町の歩道橋に重機がぶつかって落ちてる件www pic.twitter.com/oiaBZSsRZd— ナヲキ (@kamitomemoshi) October 26, 2018