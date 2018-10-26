映画『カメラを止めるな！』全感染者待望のファンミーティング実施が決定した。

「最高かよ〜！『カメ止め！』アツアツ感染者集会〜ポンデミック 2018〜」と題し、11月22日（木）に東京・お台場のZeppDiverCityで開催。一夜限りの豪華出演者によるコメンタリー上映＆アツアツファンミーティングを予定している。

さらに、主題歌「Keep Rolling」（歌手：謙遜ラヴァーズ feat.山本真由美）のカラオケが10月30日（火）より配信開始される。また、11月25日（日）には、沖縄県豊見城市で開催の「第9回とみぐすく美ら島ママチャリ5時間耐久レース」に『カメ止め！』メンバーが参加することも決定した。

最高かよ〜！『カメ止め！』アツアツ感染者集会〜ポンデミック 2018〜

日時：11月22日（木）開場17：00／開演19：00 ※コメンタリー上映開始は19：30〜予定

場所：Zepp DiverCity（TOKYO）

出演者（予定）：上田慎一郎監督、しゅはまはるみ、長屋和彰、細井学、市原洋、大沢真一郎、浅森咲希奈吉田美紀、山口友和、曽我真臣、佐渡未来、白岡優、ふくだみゆき、秋山ゆずき 他

チケット情報：オフィシャル先行（イープラス）10月27日（土）正午よりスタート／http://eplus.jp/kametome/

主題歌「Keep Rolling」カラオケ配信決定

配信曲：Keep Rolling

歌手名：謙遜ラヴァーズ 山本真由美

配信開始日：10月30日（火）

配信機種：LIVE DAM STADIUMシリーズ（第一興商）

第9回とみぐすく美ら島ママチャリ5時間耐久レース

レース日時：11月25日（日）10：00〜15：00（予定）

場所：沖縄県豊見城市 豊崎美ら sun ビーチ

参加メンバー：市原洋、大沢真一郎、浅森咲希奈、山口友和、久場寿幸、市橋浩治

レース概要：今年で9回目の開催となり、1台のママチャリをチームで乗り継ぎ、5時間で、1周・約1,8kmの周回数を競います。「優勝を目指すチーム」「特別賞（ママチャリデザイン賞、ライダーコスプレ賞）を目指すチーム」「仲間とのバーベキューを楽しみながら、レース参加するチーム」など、様々なチームが参加します。

公式HP：http://e820.xsrv.jp/mamachari/tomigusuku/

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