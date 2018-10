by renatalferroアメリカ、ジョージア州のバルドスタという街で、改築の準備をしていたビルの壁から約1000本の歯が見つかりました。この場所はもともと歯科病院として使われていた建物であるということですが、別の場所でも同様に壁から大量の歯が見つかっていることなどから、謎が深まっています。Hundreds of teeth found in Downtown Valdosta wall | Local News | valdostadailytimes.comhttps://www.valdostadailytimes.com/news/local_news/hundreds-of-teeth-found-in-downtown-valdosta-wall/article_2c6a0635-f973-58c2-8e18-949e63e4d9c7.htmlA picture of the teeth found in the second floor... - Gregory L. Williams Jr.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10103139081308153Oh no, construction workers found a bunch of teeth inside a wallhttps://mashable.com/article/teeth-inside-wall/#MJViU52G0kquこれが実際に見つかった歯の写真。記事作成時点では、既に歯は処分されたとのこと。なぜ歯が入った状態の壁が作られたのか、という理由は不明。歴史学会に所属する研究者のHarry Evans氏によると、歯が見つかった「Converse Building」は1900年に建てられたもので、当時は歯科医のClarence Whittington氏が入居していました。その後、1911年にバルドスタにやってきたLester G. Youmans医師もConverse Buildingに入り、少なくとも1930年まではビルを使用していたといいます。ニュースが話題になると、バルドスタの再生事業を担当するEllen Hill氏らは調査を開始。Converse Buildingのあった場所にはドラッグストアが入っていた記録もあり、ドラッグストアの上にYoumans医師が歯科病院を構えていたのだと推測されています。また、グリーンズボロ、キャロルトンというジョージアの別の2都市でも建物の壁の中から歯が見つかったという報告があるとのこと。この建物もバルドスタの事例と同様に、歯科医が使っていたそうです。「当時の歯科医の中で壁に歯を埋めるのが一般的だったのかどうかは不明ですが、他の2都市でも同じことがあったのは奇妙です」とHill氏は語っています。