拡張現実(AR)&位置情報を用いたゲームの ポケモンGO が登場して以来、世界中でポケモンGOっぽいシステムのゲームがリリースされまくっていますが、新たに キリスト教 カトリックにおける聖人をゲット(?)しまくる「Follow JC Go」というゲームが登場し大きな話題を呼んでいます。Catholic saint-finding game 'Follow JC Go!' wants to rival Pokemon Go - BBC Newshttps://www.bbc.com/news/world-europe-45965025Follow JC Goがどんなゲームかは以下のムービーを見れば一発でわかります。Follow JC Go! - JMJ Panamá 2019 - YouTubeFollow JC Goは、イエス・キリストの啓示に従い、聖書の中に登場する聖人たちを探すというゲーム。プレイヤーは聖人の問いに答え、正解すれば聖人をゲット(?)できるようです。また、チームを組んで一緒にキリストの啓示に挑戦することも可能。フレンド機能や……ランキング機能もあります。ランキングは個人・チーム・国ごとに表示される模様。以下の画像の場合、ランキングの1位にはアルゼンチンが輝いているため、最も多くの試練をクリアした信心深い国がアルゼンチン、ということになるのでしょうか……?位置情報を用いたゲームとなっており、教会などのキリスト教関連の土地への案内もゲームが行ってくれる模様。なお、Follow JC GoはiOS版およびAndroid版がリリースされているようです。ゲーム・Follow JC Goは、キリスト教カトリックの若者向け行事であるワールドユースデー2019の開催に備え、FundaciónRamónPanéというグループが企画したもの。ポケモンGOと同じようにスマートフォンのカメラを使って現実世界に現れる文字などを読み取り、聖ペトロなどの使徒を見つけることが可能です。海外メディアのBBCによると、プレイヤーは聖書の中の一節を引用したクイズに答え、正解すれば聖人と出会うことができるとのこと。また、 アプリ は教会の近くを通過するとユーザーにお祈りするよう促すそうで、実際の礼拝の機会を増やすきっかけになる可能性もあります。病院の近くでは病気の患者のために祈りをささげるよう促すそうで、さらに、ゲーム経由で慈善団体に寄附を行うことも可能。アプリはカトリック教会が正式に開発したものではありませんが、フランシスコ・ローマ教皇はこのゲームのファンであることを公言しており、ゲームメディアのIGNによるとFollow JC Goの最初のユーザーはフランシスコ・ローマ教皇であったそうです。なお、Follow JC Goは2018年10月19日にスペイン語版がリリースされており、「数週間のうちにイタリア語、英語、ポルトガル語版をリリースする」としています。