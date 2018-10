観客動員200万人、興行収入28億円を突破した上田慎一郎監督作「カメラを止めるな!」のブルーレイ&DVDが、12月5日に発売されることが決定した。特典映像が多数収録されており、上田監督は「特典映像は容量の限界まで詰め込みました。全135分を予定(本編より長い)! 最高かよ、おい! ご覧になる際は丸1日空けておいてください。よろしくでーす!」とコメントを寄せている。

監督・俳優専門学校「ENBUゼミナール」のワークショップで製作された今作。30分以上の長回し、前半と後半が大きく異なる構成、何度も本編を見たくなるようなアイデアの妙、共感を集めてやまないキャラクターなど、全編にみなぎる映画的興奮が観客を魅了し続け、国内では社会現象とも言える異例の大ヒットを記録中だ。海外でも米ロサンゼルス日本映画祭の最高賞や、ファンタスティック・フェスト2018の最優秀監督賞(ホラー部門)に輝くなど、高い評価を得ている。

ブルーレイには135分の映像が収録予定で、メイキング(コメント、ワークショップ、クランクアップ打ち上げなど)、未公開シーン、国内外舞台挨拶集、「ENBU OF THE DEAD」A&Bパターン、「ONE CUT OF THE DEAD」GoProバージョン、「ポン!〜護身術教材ビデオより〜」、「浅森咲希奈のカメ止めダンス!〜踊ってみた〜」、日本版予告編、海外版予告編がラインナップ。DVDにはメイキングと日本版予告が収録される。上田監督は「劇場でしか味わえないアツアツポイントがあれば、Blu-ray&DVDでしか味わえないアツアツポイントもあるはず! 好きなシーンを無限ループして楽しむも良し、一時停止して好きなキャラの表情を堪能するも良し、家族や友だちとツッコミながら見るも良し。これでカメ止めの楽しみ方がポンポン広がるはず!」と熱くオススメしている。

さらに、上田監督が2011年に自主製作した長編「お米とおっぱい。」のDVDも同日に発売。「カメ止め」では腰痛カメラマンに扮した山口友和が、本作では生真面目サラリーマンを演じているほか、リハーサルに2〜3カ月を費やし完成させた“6分間の長回し”などを収めたファン必見の作品だ。

なお「カメラを止めるな!」は第31回東京国際映画祭のJapan Now部門に出品されており、本日10月25日のレッドカーペットに上田監督らスタッフ・キャストが出席する。