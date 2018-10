マライア・キャリーがオーストラリアの実業家で大富豪ジェームズ・パッカーと破局したのは2016年10月。破局の理由は詳しく明らかにされてこなかったけれど、最近パッカーの伝記本『The Price of Fortune: The Untold Story of Being James Packer(富の代償:ジェームズ・パッカーに関する語られなかった物語)(原題)』が出版され、マライアとの婚約破棄についても明らかになった。

破局のきっかけになったのはパッカーの友人ケリー・ストークスが結婚に反対したこと。実は当時パッカーはうつ状態で妄想症やアルコール依存症とも闘っていたという。心配したストークスはパッカーが結婚できる状態ではないと判断。なんとマライアと一緒にイスラエルにいたパッカーを迎えに来て、そのまま連れ去ってしまったというからびっくり! パッカーは本の中で「イスラエルにいたとき、マライアはとても怒っていた。私が消えてしまったからだ」。マライア側はパッカーを誘拐したとしてストークスを訴えると主張していたという。イスラエルから連れ去られた時点ではマライアと結婚するつもりだったというパッカー。でも行方をくらましてしまったことでマライアとの関係は破綻。婚約破棄に至ったという。

2人の婚約破棄のニュースが流れたときには、マライアが巨大なダイヤモンドのついた指輪を返却しないことが話題に。マライアは「がめつい!」とからかわれていたけれど、こんな目にあっていたとは! 黙って消え去られたら指輪くらいもらっておきたくなっても無理はないかも?

text: Yoko Nagasaka