BTSのドキュメンタリー映画『Burn the Stage : the Movie』の特報映像が公開された。特報では、ワールドツアーでのライブシーンに加え、授賞式でスピーチをする様子、プールサイドではしゃぐメンバーの姿などオフショットも確認できる。同映像は10月26日から全国の劇場で上映される。11月15日から3週間限定で日本公開される同作は、約300日間にわたって世界19都市で40公演を行ない、55万人を動員したワールドツアー『2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR』に密着して制作されたBTS初の映画作品。今年3月にYouTubeで公開された全8回のシリーズ作品『BTS:Burn The Stage』では描かれなかったシーンで編集されている。10月26日から同作の前売券ムビチケカードが販売開始。上映劇場などの詳細は特設サイトで確認しよう。