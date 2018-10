シェイクスピア劇最高峰『ハムレット』の上演が決定。主演を岡田将生が務めることがわかった。

2019年5月、Bunkamuraシアターコクーンにてシアターコクーン・オンレパートリー2019 DISCOVER WORLD THEATRE vol.6『ハムレット』が上演される。演出を手掛けるのは、ロンドンを拠点に活動し、現在は、ロイヤル・ナショナル・シアターのアソシエイトディレクターも務めるイギリス人演出家サイモン・ゴドウィン。

国王である父が急死し、後に叔父に殺されたことを知り父の復讐を計画する王子ハムレット役に岡田将生。本作が初のシェイクスピア作品となり、中でも台詞量がトップクラスの難役であるタイトルロールに挑む。宰相ポローニアスの娘でハムレットの恋人オフィーリア役に黒木華が扮するほか、松雪泰子、青柳翔、村上虹郎、蜷川幸雄、栗山民也、山崎一、福井貴一、竪山隼太、秋本奈緒美らが共演する。

岡田将生 コメント

──初のシェイクスピア作品、しかも、世界中の俳優たちが一度は演じてみたいと思っている“ハムレット”役へ最初にオファーが来た時の率直な感想をお聞かせ下さい。

初めて舞台をやらせていただいたのが蜷川幸雄さん演出でした。蜷川さんに君とシェイクスピアをやりたいと言われ、その頃から、いつかシェイクスピアの作品をやりたいと思っていました。舞台をやらせていただく度に、どんどんその気持ちが膨らみ、今回話を頂けた時は飛び跳ねました。

──サイモン・ゴドウィン氏とお会いになっての印象をお聞かせ下さい。

サイモンさんとはワークショップで初めてお会いしたのですが、物腰が凄く柔く、すぐ僕の事を迎え入れてくれました。そのワークショップで僕に教えてくれたのは、とても簡単な事で “芝居は自由だ”その事を改めて教えてもらった気がします。すごくチャーミングな方で、純粋な目をされていて、真摯にこの方と向き合いたいと思わせてくれる方でした。

──オフィーリア役の黒木華さんには、どのような印象をお持ちでしょうか?

5年前に一度共演させて頂いたのですが、その頃からお芝居に本当に真剣に取り組まれていて、またもう一度共演したいと思っていたので嬉しかったです。芯が強く文学的な印象で、すごく話しやすいので今回は黒木さんと色々話をしながら『ハムレット』という作品を作りたいと思っています。

──本作への意気込みをお聞かせ下さい。

とても大きな役を頂けて光栄ですが、それと同時に恐さもあります。この役を演じる意味、意義はすでに感じていてこの舞台で自分が更に変化する事を確信しています。僕が演じるハムレットをどうか皆様に直に見て感じて頂きたいと思っています。

黒木華 コメント

──世界中の名女優が挑んできた“オフィーリア”役へ最初にオファーが来た時の率直な感想をお聞かせ下さい。

オフィーリアという役もそうですが、シェイクスピアの作品に参加させて頂く事自体が初めてなので、やっと挑戦できる、という気持ちです。私なりにオフィーリアの気持ちを表現できればと思います。

──サイモン・ゴドウィン氏とお会いになっての印象をお聞かせ下さい。

一緒に面白いものを楽しんで作ってくれそうだな、と思いました。ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの演出や、作品の立ち上げ方など、一番近くで見て体験できるのが今からとても楽しみです。

──ハムレット役の岡田将生さんには、どのような印象をお持ちでしょうか?

岡田さんとは、ドラマでご一緒したのですが、舞台では初めてなので、今回ご一緒できる事がとても嬉しいです。お芝居に対して、すごく真摯に向き合う方という印象なので、私も必死についていければと思います。

──本作への意気込みをお聞かせ下さい。

自分自身、すごく楽しみにしていた作品であり、サイモン・ゴドウィンさんとのお仕事に今からとてもワクワクしています。シェイクスピアの難しい台詞たちを、胸いっぱいに感じながら、魂をこめて挑んでいければと思います。

演出:サイモン・ゴドウィン コメント

今回日本で初めて作品を演出する機会を頂けたことを光栄に思い、とても楽しみにしています。東京は、長きにわたる演劇の伝統がある、まるで魔法の街です。日本のお客様がシェイクスピアを大事に考えてくださっていることは知っています。ですので、こんなに有名な劇場でこの作品に息吹を吹き込むことができるなんて夢のようです。

『ハムレット』はダークなおとぎ話です。幽霊、悪夢、そして様々な現実がぶつかり合い、恐ろしい破滅を引き起こします。戯曲の舞台設定はデンマークですが、今回のバージョンにおいては、真実とファンタジーが入り混じることになります。ハムレット自身がそうであるように、お客様もこの方向感覚を失ってしまうような世界、「この世の箍(たが)が外れてしまった」(Time is out of joint)、そして私達が「それを正す」(set it right)すべを見出さなくてはならない世界、を体験することになるでしょう。

劇場にお越しいただくお客様には、ヨーロッパの戯曲と情熱的な日本のカンパニーが結びついた、この気分が高揚するような新しいハムレットをぜひ楽しんで頂けたらと思います。

Bunkamura30周年記念 シアターコクーン・オンレパートリー2019 DISCOVER WORLD THEATRE vol.6『ハムレット』

<東京公演>2019年5月9日(木)〜6月2日(日)Bunkamuraシアターコクーン

<大阪公演>2019年6月7日(金)〜6月11日(火)森ノ宮ピロティホール

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド