昨今、配信サービスなどデジタル化の波を受け、映画のブルーレイ&DVD商品は苦戦を強いられる中、名作映画『風と共に去りぬ』『2001年宇宙の旅』『時計じかけのオレンジ』など全7作品が、“アート感覚”で楽しめる31cm×31cmのLPジャケット仕様の「ラージ ジャケット コレクション」として新たにブルーレイが発売された。今回、名作・傑作映画を、観て、触って、飾って楽しめるをコンセプトにリリースされた同コレクションは、『風と共に去りぬ』、『燃えよドラゴン』『時計じかけのオレンジ』『2001年宇宙の旅』『ダーティハリー』『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『ロード・オブ・ザ・リング』の計7作品。音楽業界では、時代をさかのぼったLPレコード盤が人気を博している中、新たに映画作品をLPジャケット仕様にした理由を本企画担当のワーナー ブラザース ジャパンの近藤出穂氏は、31cm四方の大きさを生かした“アート”として購入される方もかなりいるのではと分析し、「映像重視のレーザーディスク時代にはなかった“アートワーク”の訴求」を挙げている。その言葉通り、『時計じかけのオレンジ』ではオレンジ色、『燃えよドラゴン』では黄色と、これまでブルーレイ・DVDでは使用したことが無かった背景色を配色、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』は俳優の顔を全面に出さない絵画仕様にし、『ダーティハリー』ではマグナム44をより際立たせるために従来品にあしらわれている割れたガラスを取り払いアートポスターのようにシンプルに仕上げている。さらに、新たに制作された公開当時の映画タイトルロゴ入りの“帯”が付けられ、ブルーレイはLPレコード盤を模した黒いトレイの中央に収納できるようになっている。また、気鋭の演出家やデザイナー、ライターが“今”の視点で作品を捉えた解説が付いているタイトルもあり、機能を重視し、コンパクト化した現在のパッケージングにはない、“五感に訴える発想”で一石を投じたこだわりがちりばめられている。7作品の選考基準に関して近藤氏は、「劇場公開80周年の『風と共に去りぬ』をはじめ、アニバーサリーを迎える作品や、映画ファンのリクエストが多かった人気作品をいくつか選び、その中でも“アートワーク”として目を惹く作品を厳選しました」と明かす。続けて「ご自宅はもとより、オシャレな雑貨屋さんやカフェ、バーなどにも飾っていただけるよう、アートワークにはとくに力を入れました。映像だけでなく、ジャケットの質感や絵柄、デザインなどもライフスタイルに取り込んで、楽しんでほしいですね」と締めくくっている。(取材・文・写真:坂田正樹)LPジャケット仕様ブルーレイ「WARNER LARGE JACKET COLLECTION (ワーナー ラージ ジャケット コレクション)」は、『風と共に去りぬ』(劇場公開80周年記念)、『燃えよドラゴン』(劇場公開45周年記念)、『2001年宇宙の旅』(劇場公開50周年記念)、『時計じかけのオレンジ』(スタンリー・キューブリック生誕90周年記念)、『ダーティハリー』『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『ロード・オブ・ザ・リング』の計7作品がAmazon限定で発売中。価格は、各2990円(税込)。『風と共に去りぬ』(C)2014 Warner Bros.Entertainment Inc.All rights reserved./『燃えよドラゴン』(C)2010 Warner Bros.Entertainment Inc.All Rights Reserved./『ダーティハリー』(C)2016 Warner Bros.Entertainment Inc.All Rights Reserved./『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(C)2015 VILLAGE ROADSHOW FILMS(BVI)LIMITED/『ロード・オブ・ザ・リング』THE LORD OF THE RINGS:THE FELLOWSHIP OF THE RING and the Names of the Characters, Events and Places Therein Are Trademarks of the Saul Zaentz Company d/b/a Middle‐earth Enterprises(“SZC”)Under License to New Line Productions, Inc. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (C)2001,2012 New Line Productions, Inc. Package Design & Supplementary Material Compilation (C)2014 New Line Productions, Inc.Distributed by Warner Home Video. All rights reserved./『時計じかけのオレンジ』(C)1971/Renewed (C)1999 Warner Bros.Entertainment Inc.All rights reserved./『2001年宇宙の旅』(C)1968 Turner Entertainment Co.All rights reserved.