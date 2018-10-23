¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ë¡¡¾®»³·°Æ²´Æ½¤¡õ¡Ö¥À¥à¡¦¥¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Î¥È¥ó¥³¥Ï¥¦¥¹¤¬¸¶°Æ¡¦¹½À®
·§ËÜ¸©¤Î¿Íµ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥È¥ó¥³¥Ï¥¦¥¹¤¬¸¶°Æ¡¢¹½À®¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ëÊüÁ÷ºî²È¤Î¾®»³·°Æ²»á¤â´Æ½¤¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
¤¯¤Þ¥â¥ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¶å½£¿·´´ÀþÁ´Àþ³«¶È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ·§ËÜ¸©¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£³¤³°¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï³¤³°Å¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥ó¥³¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡ÖMYSTERY OF KUMAMON¡×¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¯¤Þ¥â¥ó¤¬Âç¤¤ÊÌÚ¤Î²È¤Î¸å¤í¤«¤é»Ñ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ó¥³¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼3¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÄéÂç²ð¤È¡¢ÇØ·ÊÈþ½Ñ´ÆÆÄ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥É¥¦¤¬2014Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ëÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ö¥À¥à¡¦¥¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ï¡¢Âè87²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â20°Ê¾å¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥ë3DCG¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ö¥à¡¼¥à¡×¡¢¡Ö¥À¥à¡¦¥¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ô¥Ã¥° µÖ¤Î¾å ¤Î¥À¥à¡¦¥¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£