¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û²¦ºÂ´ÙÍî¤ÎÂ¼ÅÄ¤¬µ¢¹ñ¡¡º£¸å¤Îµî½¢Ê¹¤«¤ì¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£Á¥ß¥É¥ëµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¤Æ²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿Â¼ÅÄÎÊÂÀ¡Ê£³£²¡áÄë·ý¡Ë¤¬£²£³ÆüÌë¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÍâÆü¤Î°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤Î»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼ð¤ì¤¿´é¤ò¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç±£¤·¤Æ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Â¼ÅÄ¤Ï¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡Ø¤¢¤È£±»þ´Ö£²£°Ê¬¤ÇÅþÃå¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¡Æâ¤Ç¤Ï¿²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÂ¤ò»È¤¦Ä©Àï¼Ô¤Î¥í¥Ö¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡Ê£²£¸¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÆÀ°Õ¤Îµ÷Î¥¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Âçº¹¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÏºîÀï¤ä»î¹çÅ¸³«¤Ê¤É¡Ö¥¿¥é¡¢¥ì¥Ð¡×¤Î¸å²ù¤ÎÇ°¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÂ¼ÅÄ¡Ë¤È¸À¤¤Ìõ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë¿´¶¤â²¿Æü¤«¤·¤¿¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ·ëÏÀ¤òµÞ¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£