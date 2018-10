レアル・マドリードに所属するDFセルヒオ・ラモスが、自身の振る舞いについてSNS上で謝罪した。



トラブルが生じたのは、現地時間22日の同クラブの練習中。チーム全体でボール回しのトレーニングに励んでいたところ、ボールを保持するラモスに若手DFセルヒオ・レギロン(21歳)が飛びかかり、同選手の体がラモスの鼻に当たった。このコンタクトに腹を立てたラモスがレギロンをめがけてボールを蹴り、ボールはレギロンに命中。周囲は険悪なムードに包まれた。ラモスは自身のTwitterアカウントを通じ、一連の振る舞いについて詫びている。



「そう見えないかもしれないけれど、あれは日常茶飯事の出来事だった。ただ、それは言い訳にはならない。自分のリアクションはあってはならないものだった。僕らは(練習でも)常に全力を尽くす。レギ、そうだろ。最後にはチームが一丸となり、勝利を掴み取るんだ」



レアル・マドリードは20日に行われたリーガ・エスパニョーラでレバンテに敗れ、直近の公式戦5試合で勝利なし。主将のラモスを中心に団結し、浮上のきっかけを掴むことができるだろうか。





参照元:youtube





Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!!

Carpetazo y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj