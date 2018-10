「聖闘士星矢」シリーズの外伝となるアニメ「聖闘士星矢 セインティア翔」の主題歌が決定した。オープニング主題歌「The Beautiful Brave」は主人公・翔子(CV:鈴木愛奈)ほか、響子(CV:M・A・O)、沙織(CV:水瀬いのり)、美衣(CV:中島愛)が歌い、エンディング主題歌「微笑みのレゾナンス」は翔子と響子のデュエットソングとなる。

同作は、車田正美氏が原作、久織ちまき氏が作画を手がける「チャンピオンRED」で連載中の漫画のアニメ化。邪神エリスの依り代(よりしろ)となる宿命を背負った翔子ら「聖闘少女」(セインティア)たちの壮絶な戦いを描く。

主題歌に加え、M・A・Oが演じる邪神エリスのキャラクターソング「争い死にゆく者たちに祝福を」、各楽曲のカラオケ版を収録したCDも12月26日にリリースが決まった。価格は1200円(税抜き)。さらに、同日には作曲家・佐橋俊彦が手がける劇中の音楽をすべて収録した2枚組のサウンドトラックも発売される。価格は3500円(税抜き)。

アニメ「聖闘士星矢 セインティア翔」は、12月10日午後7時からAmazon Prime Video チャンネル(スカパー!アニメセット for Prime Video)、ANIMAX on PlayStation(R)、24日午後7時からアニマックス、2019年1月5日からdアニマックスで配信開始。なお、ANIMAX on PlayStation(R)では第1〜3話が同日より先行配信、アニマックスでは初回が第1〜2話先行プレミア放送となる。