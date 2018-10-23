¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥é»ö¾ð2018¡ÙÇË²õÎÏ¤È¶¸µ¤¤¹¤é´¶¤¸¤ë¸ÄÀÅªÇÉ7Áª
2008Ç¯¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¤æ¤ë¥¥ã¥é¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢10Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÉÑÈË¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤ä¡Ö¤»¤ó¤È¤¯¤ó¡×¡¢¡Ö¤µ¤Î¤Þ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¤Ï°ÊÁ°¤Û¤É¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ïº£¤â¤æ¤ë¥¥ã¥é¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ª
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤â¤æ¤ë¥¥ã¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÂ³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥é»ö¾ð2018¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢º£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¤Á¤£¤¿¤ó¡ù
¸½ºß¡Ö¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¤ÎºÆÍè¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¤È¸À¤¨¤Ð¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤ÎÍÅÀº¡Ö¤Á¤£¤¿¤ó¡ù¡×¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤äÃÝÇÏ¡¢Ä¶¹âÂ®¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤·¡¢Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃå¤°¤ë¤ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇËÅ·¹Ó¤ÊÆ°²è¤òTwitter¤ËÅê¹Æ¡£Â¿¿ô¤Î¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤ä¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ëº£Ç¯3·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÅÝ¤ì¤Ê¤¤ËÀ¤È³ÊÆ®¤¹¤ëÆ°²è¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1600Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤âÃå¡¹¤ÈÁý¤ä¤·¡¢¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¤É¤³¤í¤«HIKAKIN¤µ¤ó¤Ë¤âÇ÷¤ëÀª¤¤¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¥á¥í¥ó·§
¡Ö¥á¥í¥ó·§¡×¤ÏËÌ³¤Æ»Í¼Ä¥»Ô¤ÎËÌ³¤Æ»Êª»º¥»¥ó¥¿¡¼Í¼Ä¥Å¹¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£Í¼Ä¥Ì¾Êª¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥á¥í¥ó¤ò¿©¤¤¹Ó¤é¤·¤ÆÊÑËÆ¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤æ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¾ð¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶§°¤Ç¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÎÞÌÜ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤·¤«¤â»É·ã¤ò¤¹¤ë¤È±Ô¤¤²ç¤Ç³ú¤ßÉÕ¤¯¤Î¤¬¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤æ¤ë¥¥ã¥é¤Î¡Ö¤»¤ó¤È¤¯¤ó¡×¤ä¡Ö¤¢¤µ¤Ã¤Ô¡¼¡×¤âÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¤¦¤Ê¤ê¤¯¤ó
ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Î´Ñ¸÷¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¦¤Ê¤ê¤¯¤ó¡×¡£¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥é¥°¥é¥ó¥×¥ê2017¡×¤Ç¤´ÅöÃÏÉôÌç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÃíÌÜ³ô¤Ç¤¹¡£À®ÅÄ»Ô¤ÎÌ¾»º¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Ê¤®¤ÈÈô¹Ôµ¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¡£
À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤â¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÉÑÈË¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¤ÇÍè¤¿³°¹ñ¿Í¤«¤é¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Åí¿§¥¦¥µ¥Ò
»³·Á¸©Ä«ÆüÄ®¤ÎÈó¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÅí¿§¥¦¥µ¥Ò¡×¡£ÆÃ¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤Ï¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¦¥µ¥®¤Ç¤¹¡£Í£°ì¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ä®¤Î½»Ì±¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö°éÀ®·¿¤Î¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡£½»Ì±¤¬µ¤·Ú¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤¨¤ÆÌµ¸ÄÀ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÅÐ¾ìÅö»þ¤Ï3Ëü±ß¤Î»ÔÈÎÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¸«»ö¤ËÅö¤¿¤ê¡¢½»Ì±¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤ó½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÃÏ¸µ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ë¤Þ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
º£¤Ç¤Ï¡ÖÅí¿§¥¦¥µ¥Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ«ÆüÄ®¤òÃÎ¤ê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç´óÉÕ¤ò¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÅí¿§¥¦¥µ¥Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¥æ¥¥Þ¥µ¤¯¤ó
°ìÉô¤Î¥Í¥³¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¡Ö¥æ¥¥Þ¥µ¤¯¤ó¡×¡£ÆüËÜ¹ÔÀ¯½ñ»Î²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢2017Ç¯¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï´ë¶ÈÉôÌç¤ÇÂè7°Ì¤È·òÆ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¤°¤ë¤ß¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥á¥¤¥ó¡£¤·¤«¤·ÅÐ¾ì¤¹¤ì¤ÐÆ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¹¤á¤ë¤Î¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ÔÀ¯½ñ»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö²ò·è¥æ¥¥Þ¥µ¤¯¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«Æ°¼ÖÅÐÏ¿¤Î»ÅÊý¤ä°ä»ºÁêÂ³¤ÎÊýË¡¤Ê¤É³¹¤Î¿Í¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬»ÅÎ©¤Æ¤Î¥µ¥¤¥È¤âºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¦¤º¡¼¤·¡¼¤Û¤Ã¤¡¼
ËÌ³¤Æ»ËÌÅÍ»Ô¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¡Ö¤º¡¼¤·¡¼¤Û¤Ã¤¡¼¡×¤Ï¤Û¤Ã¤³¤Î¼÷»Ê¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤¿¤æ¤ë¥¥ã¥é¡£¼÷»Ê¥Í¥¿ÉôÊ¬¤«¤éÀ¸¤¨¤¿ºÙ¤¯¤ÆÇò¤¤¼êÂ¤È¾ÇÅÀ¤Î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÜ¤¬ÆÃÄ§Åª¡£2013Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿»þ¤«¤é¡Ö¥¥â¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¶¸µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¤Ï¤³¤À¤ÆÌ¤ÍèÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¡£5¤Ä¤Î°Æ¤ÎÃæ¤«¤é¤º¡¼¤·¡¼¤Û¤Ã¤¡¼¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏËÌÅÍ»Ô¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÅÍ»Ô¤ÎPR¤Î¤¿¤á¤Ë¤º¡¼¤·¡¼¤Û¤Ã¤¡¼¼ç±é¤Î¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
§¤Ë¤ã¤ó¤´¤¹¤¿¡¼
ÀÄ¿¹¸©¹õÀÐ»Ô½Ð¿È¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤´¤¹¤¿¡¼¡×¡£Ã»¤¤¼êÂ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Ê¥É¥é¥à¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2015Ç¯YouTube¤Ë¡ÖNyango Star ¤Ë¤ã¤ó¤´¤¹¤¿¡¼¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£X JAPAN¤Î¡Ø¹È¡Ù¤ò´°àú¤Ë±éÁÕ¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬µÞÁý¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤Ë¤ã¤ó¤´¤¹¤¿¡¼¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥È¥Î¥¤¤µ¤ó¤«¤é¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤è¤ê¤â¸ÄÀ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ
¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸ÄÀ¤¬¶¯¤¯¡¢SNSÅù¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£