[★★★★☆3.83/レビュー数:56件]

2004年に放送が開始されたアニメシリーズの劇場版で、『魔法少女リリカルなのは Reflection』の続編。ボイスキャストには前作より続投の田村ゆかりのほか、水樹奈々、植田佳奈、戸松遥、佐藤聡美、日笠陽子らが集結。

[★★★★☆3.87/レビュー数:63件]

ジェラルド・バトラー主演のクライムアクション。監督にはジェラルドの出演作『エンド・オブ・キングダム』の共同脚本を担当したクリスチャン・グーデガストを迎え、ロサンゼルスを舞台に強盗団と刑事の対決を映し出す。

[★★★★☆3.87/レビュー数:381件]

大人気ミュージカル・コメディー・シリーズ『ピッチ・パーフェクト』の最終章。社会人になったベラーズのメンバーたちが、熱いステージを見せる。アナ・ケンドリック、レベル・ウィルソンら、シリーズに出演してきたメンバーが集結。

12作品がランクインする中、大人気シリーズ作品の最新作『ピッチ・パーフェクト ラストステージ』が初日満足度1位を獲得。根強い人気が伺える。

「今までと変わらない圧巻のステージに映画なのに思わず拍手したくなった」「ベラーズの友情が見れて、涙が出た」「歌もダンスもファッションも可愛くてセクシーで最高」「大好きな映画が終わって悲しいけど最高のラストで幸せ」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、人気アニメシリーズの劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2018年10月20日〜10月21日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(→)『宇宙の法 -黎明編-』[10月12日公開]

2位(NEW)『億男』[10月19日公開]

3位(↓)『日日是好日』[10月13日公開]

4位(↓)『ルイスと不思議の時計』[10月12日公開]

5位(↓)『プーと大人になった僕』[9月14日公開]

6位(NEW)『魔法少女リリカルなのは Detonation』[10月19日公開]

7位(↓)『クワイエット・プレイス』[9月28日公開]

8位(↓)『劇場版 夏目友人帳 うつせみに結ぶ』[9月29日公開]

9位(NEW)『名探偵コナン ゼロの執行人 4D』[10月19日公開]

10位(↓)『パーフェクトワールド 君といる奇跡』[10月5日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※本ランキングは公開日から10月22日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から10月22日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2018年10月22日時点のものです。

