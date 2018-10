映画『ジャンクション29』が2019年2月22日から東京・渋谷シネクイント、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場ほか全国で公開される。『ジャンクション29』は、29歳の若者たちを主人公に据えたオムニバスストーリーで、テレビ愛知、ホームドラマチャンネルほかで放送されるドラマ版と、劇場版が製作。ドラマ版では、親のすねをかじりながら映画を作るインディーズ映画監督、「愛なんて信じない、結婚はビジネス」と割り切る結婚相談所のカリスマ仲人、家にこもって動画の投稿を続ける「バズチューバー」の3人が織り成す物語を全3話で描く。劇場版では3本のエピソードに加えて、一見まったく接点のない3人と交差する「もう1人の29歳」のストーリーが映し出される。各エピソードの主演はBOYS AND MENのメンバーが担当。ウエダアツシ監督の『ツチノコの夜』は主人公の映画監督・吉田健一役を田中俊介(BOYS AND MEN)が演じるほか、吉田の元同級生・小林彩花役に佐藤玲、親友の加藤正役に本多力、教師の飯田役に菅原大吉がキャスティング。杉田満監督の『結婚の条件』は、結婚相談所の社長・鴛鴦ハジメ役の水野勝(BOYS AND MEN)、風俗店の経営者・鳶田敬一郎役の細田善彦、トランスジェンダーの白鳥司織役の中村中、計算高い三十路の女性・鷹野あゆみ役の山田キヌヲらが出演する。山田晃久監督の『バズる』は、動画を投稿する「バズチューバー」の主人公・守谷悟役に本田剛文(BOYS AND MEN)がキャスティング。借金取りの夫婦・権田権三・早紀役を水澤紳吾とゆかりの小雪が演じる。また、映画版オリジナルストーリーの『ジャンクション』は、売れっ子漫画家を目指すも、コンテストに落選し続け、死に場所を探す丸山晋輔役の小林豊(BOYS AND MEN)、丸山の元同級生・田中大役の福山翔大が出演する。監督は杉田満。発表とあわせてポスタービジュアルが公開。主演を務める田中、水野、本田、小林の姿や、「僕らには大人になる自由がある」「4人の29歳―交わる4つのジャンクション」といったコピーなどが写し出されている。