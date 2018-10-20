ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬³ëÆ£¡õÁó°æÍ¥¤¬Àä¶«¡¢ÄÍËÜ¿¸Ìé¡Ø»Â¡¢¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡¡¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤â»¿¼
±Ç²è¡Ø»Â¡¢¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¡Ê10Ëç¡Ë¤ò¸«¤ë¡Û
11·î24Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø»Â¡¢¡Ù¤ÏÄÍËÜ¿¸Ìé¤¬´ÆÆÄ¡¢½Ð±é¡¢µÓËÜ¡¢»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¡¢À½ºî¤òÌ³¤á¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºî¤Ç¡¢ÄÍËÜ¤¬½é¤á¤ÆÄ©¤à»þÂå·à¡£³«¹ñ¤ÎÀ§Èó¤ÇÍÉ¤ì¤ë¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Î¹¾¸Í¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ëÇÀÂ¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þÂå¤ÎÇÈ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë1¿Í¤ÎÏ²¿Í¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¸¤È»à¤ÎÌäÂê¤ËÇ÷¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÏ²¿Í¡¦ÌÝÇ·¿ÊÌò¤ËÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢Ï²¿Í¤ÎÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤ëÇÀ²È¤ÎÌ¼¡¦¤æ¤¦Ìò¤ËÁó°æÍ¥¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÂè75²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¡¢¡ØÂè43²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼±é¤¸¤ëÌÝÇ·¿Ê¤¬³ëÆ£¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢Áó°æÍ¥±é¤¸¤ë¤æ¤¦¤Ë¡Ö»à¤Ì¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¡¢¤æ¤¦¤¬¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ëÍÍ¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁüÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¿Í¤Ï¿Í¤ò»Â¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÁÅý¤È¿·¤·¤µ¤Î¶¦Â¸¡£Èþ¤·¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¡Ê10Ëç¡Ë¤ò¸«¤ë¡Û
11·î24Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø»Â¡¢¡Ù¤ÏÄÍËÜ¿¸Ìé¤¬´ÆÆÄ¡¢½Ð±é¡¢µÓËÜ¡¢»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¡¢À½ºî¤òÌ³¤á¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºî¤Ç¡¢ÄÍËÜ¤¬½é¤á¤ÆÄ©¤à»þÂå·à¡£³«¹ñ¤ÎÀ§Èó¤ÇÍÉ¤ì¤ë¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Î¹¾¸Í¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ëÇÀÂ¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þÂå¤ÎÇÈ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë1¿Í¤ÎÏ²¿Í¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¸¤È»à¤ÎÌäÂê¤ËÇ÷¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÏ²¿Í¡¦ÌÝÇ·¿ÊÌò¤ËÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢Ï²¿Í¤ÎÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤ëÇÀ²È¤ÎÌ¼¡¦¤æ¤¦Ìò¤ËÁó°æÍ¥¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÂè75²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¡¢¡ØÂè43²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼±é¤¸¤ëÌÝÇ·¿Ê¤¬³ëÆ£¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢Áó°æÍ¥±é¤¸¤ë¤æ¤¦¤Ë¡Ö»à¤Ì¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¡¢¤æ¤¦¤¬¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ëÍÍ¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁüÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¿Í¤Ï¿Í¤ò»Â¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÁÅý¤È¿·¤·¤µ¤Î¶¦Â¸¡£Èþ¤·¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£