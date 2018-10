どんなに温厚で忍耐強い人でも、1つや2つは許せないことがあるものです。

「とにかくこれは絶対に我慢が出来ないというものは何ですか?」

この質問に対する、海外掲示板の回答をご紹介します。

What is something you will never be able to tolerate?

●録音された自分の声。



↑自分はまるで、甲高い声の誰かに声真似をされて、からかわれているように聞こえるんだ。



↑自分のは12歳が首を絞められているような声だ。どおりで誰も電話じゃ真面目にとってくれないはずだ。



●WEBページが完全に開く前にクリックすると広告をクリックしてしまい、新しい別のWEBページが開くとき。



●コストコのように人の多いところへ行き、出口など最も混雑したところに立ってナプキンか何かをバッグの中から探しているやつ。端へ行けよ。何十人もの人がお前の前を通り過ぎようとしてるんだ。



●物を借りて、返さないやつ。



●列の順番抜かしをするやつ。せっかちで思いやりがない。



●権力があって、下の人間に理由なくひどいことをするやつ。



●咳をするときに口を覆わない人……。



●明らかな「ノー」に敬意を払わない人。



↑「本当に? まあ、そう言わずに、さあさあ」



↑「えっと……わかんない……」これは「イエス」ではないんだ。



●従業員に対して失礼な人。

マクドナルドに働いている18歳の店員は、ナゲットの値段を決定したわけではないんだ。



●運転中にウィンカーを出さない人。



●ゴミのポイ捨て。悲しくなるとともに怒りが湧く。



●必要以上に失礼な人。



●歩道や廊下で自分の前にいて、遅く歩く人。



●追い越し車線で遅い車。



●自分はイヤフォンを引っ張られるまでは、とても温厚な人間である。



●動物虐待をする人。そういうやつらのための特別な地獄がある。



●自分の子どもを、なんでも自由にしていいという風に育てる親。



許せないことや我慢ならないことは、結構みんな共通なことも多いようです。

大半の人が、自分の本当の声を聞くとがっかりするのはなぜなのでしょうね。。