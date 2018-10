『アベンジャーズ』マーク・ラファロ、米HBOリミテッドシリーズで双子を演じることに！

『アベンジャーズ』シリーズといった大作映画や『はじまりのうた』、『死ぬまでにしたい10のこと』などのインディーズ作品への出演で知られるマーク・ラファロが、米HBOが手掛ける新作リミテッドシリーズで双子を演じることがわかった。米Hollywood Reporterが報じている。

全6話となる本作は、ウォーリー・ラムのベストセラー小説「この手のなかの真実」を基にした『I Know This Much Is True(原題)』。私生児として生まれた双子の兄弟トーマスとドミニクを中心に、重なる不幸に立ち向かいながらアイデンティティを追求していく壮大な家族の物語で、マークはトーマスとドミニクの二役を一人で演じる。

原作小説は、『グリーンリーフ』などに出演し女優としても活躍するオプラ・ウィンフリーが司会を務めていた人気トーク番組『The Oprah Winfrey Show(原題)』で紹介され、ベストセラーリスト全米ナンバー1にランクイン。その後、日本を含む15カ国で翻訳出版された世界的ヒット作品だ。

ライアン・ゴズリング(『ラ・ラ・ランド』)とミシェル・ウィリアムズ(『マンチェスター・バイ・ザ・シー』)が夫婦を演じた『ブルーバレンタイン』で監督&ペンを執ったデレク・シアンフランスが、監督・脚本・製作総指揮を兼任。マーク自身も原作者のラム、シアンフランス、ベン・ブラウニング(『ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ』)、グレン・バスナー(『gifted/ギフテッド』)、グレッグ・フィーンバーグ(『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』)、アーニャ・エプスタイン(『イン・トリートメント』)らと共に製作総指揮として名を連ねている。

実はマークがHBO作品に出演するのは今作で2度目。2014年に同局で放送され、主演だけでなく製作総指揮を務めたTV映画『ノーマル・ハート』ではマット・ボマー(『ホワイトカラー』)、テイラー・キッチュ(『TRUE DETECTIVE/ロサンゼルス』)、ジム・パーソンズ(『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』)、ジュリア・ロバーツ(『ワンダー 君は太陽』)ら豪華スターと共演をしていた。

放送時期やその他のキャストはまだ不明だが、今後も続報が入り次第、随時お伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)