妻に内緒で多額の借金をこしらえ、返済に窮した夫は保険金 詐欺 を思いつき、ある日突然妻と子供のもとから姿を消した。夫を事故で亡くしたと信じた妻は、その後2人の子供を道連れに自殺。これを知った夫は警察に自首した。『BBC News』『shanghaiist』などが伝えている。中国婁底市新化県に住むヒー(34歳)は、オンラインローンとクレジットカードの使用で総額10万元(約162万円)以上にのぼる借金を抱えていた。この借金の返済に窮したヒーは、妻のダイさん(31歳)に内緒で9月7日に保険会社から個人傷害保険プランを購入、受取人をダイさんにして100万元の保険をかけた。9月19日、ヒーは借りた車で新化県を流れる川、資江に飛び込み死を偽って行方をくらました。この事故が偽装であることなど知らなかった警察は遺体を捜索したが発見には至らず、ダイさんは夫が事故で死亡したと信じ込んだ。その後警察は、ヒーに多額の借金があり保険をかけていたことを突き止めた。しかし借金があったことや保険のことなど何一つ知らなかったダイさんは、ただ夫を失った悲しみに耐えきれず、10月11日にヒーとの間にもうけた4歳息子と3歳娘を連れて自宅近くの池に行き、身を投げた。池の近くを子供と一緒に歩いているダイさんの姿が監視カメラに捉えられており、池からは3人の遺体も発見された。ダイさんは自殺前に、中国のソーシャルメディア「WeChat」に遺書とみられるメッセージを投稿していた。「夫を亡くして、生きる意欲を失くした。夫の家族から、夫が死んだのは私の金遣いが荒くだらしがないからだと非難され、ほとほと疲れてしまった。夫との結婚生活は幸せだったし、私は夫を愛していた。夫に会いたくてたまらない。だから子供を連れて夫に会いに行く。そうすれば、また家族一緒にいられるから。」妻と2人の子供が自殺したことを知ったヒーはその翌日、警察に自首した。ヒーは涙ながらに「財政難から逃れるためにやった」と供述し、地面に両手をついて泣き崩れながら子供たちに詫びる姿がソーシャルメディアで拡散した。ヒーは「死を偽って姿を隠せば済むことだと思っていた。妻の自分への愛がこれほど深かったとは思ってもいなかった」と話していたという。借金の理由については、「3歳娘がてんかん発作を患っており、その治療費のためだった」と供述したようだ。双方の家族は3歳娘の症状について認めているが、ダイさんのいとこは「最初は治療費が高額だったが、今では容態が改善していて治療費もそんなにかかっていなかった。なぜ、そんな高額な借金をしたのかがわからない」とメディアの取材に対し疑問を口にしている。逮捕されたヒーは、車の意図的な器物破損と保険金詐欺の罪で拘留中とのことだが、法専門家はヒーが詐欺罪で有罪になる可能性は薄いと述べている。というのもダイさんは夫の保険金詐欺計画を全く知らなかったことから、夫が死んだと思い込んだ後にも実際に保険金の請求申し立てを行っていなかったからだ。またダイさんの家族は、ヒーの家族に「娘が死んだのはあんたらが追い詰めたせいだ」と激しく非難したようだが、妻の家族が娘や孫の死についてヒーに責任追及をして有罪にできる可能性は低いとみられている。画像は『BBC News 2018年10月17日付「Chinese woman kills herself and children after husband ‘fakes death’」(WEIBO)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)