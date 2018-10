家の近くで、ちょっと変わったニャンコを見かけた人物の投稿が注目を集めている。

掲示板redditに投稿された子猫の様子がこちら。

I met this blind kitter today from aww

どこが変わっているのかは一目瞭然。子猫の目は真っ白である。

恐らく目が見えないのだろうが、猫自身はそんなことは気にしていないようだ。

投稿者に対し、甘えるような仕草も見せている。

Another angle of the blind kitter from aww