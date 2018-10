今週末に公開される映画から、注目の3作品を紹介。今週は、『るろうに剣心』シリーズの大友啓監督が贈る、佐藤健と高橋一生初共演作品『億男』。橋本愛×門脇麦×成田凌、新世代豪華キャストにより映画化『ここは退屈迎えに来て』。吉田羊と佐野玲於(GENERATIONS from EXILE TRIBE)が紡ぐ感動の人間ドラマ『ハナレイ・ベイ』の3作品をピックアップ。■佐藤健と高橋一生初共演!監督は『るろうに剣心』シリーズの大友啓史佐藤健と高橋一生の初共演で贈る、お金と友情、家族の在り方を描いた新感覚マネーエンターテインメント作品。原作は、2015年に「本屋大賞」にノミネートされ、日本のみならず、中国、韓国、台湾ほかで出版され、累計発行部数56万部を突破している川村元気の同名小説。監督は、映画『ハゲタカ』や『るろうに剣心』シリーズで新しいエンターテイメントを切り開いてきた、大友啓史監督。主題歌はBUMP OF CHICKENが担当する。■橋本愛×門脇麦×成田凌、若手実力派俳優たちが紡ぐ、痛く切ない群像劇橋本愛×門脇麦×成田凌、新世代豪華キャストにより待望の映画化!原作は、「R-18文学賞」読者賞を受賞し、詩的なタイトルが印象的な山内マリコの処女小説『ここは退屈迎えに来て』。2004年の高校時代から2013年の現在まで、みんなの憧れの的だった“椎名くん(成田凌)”を柱にキャラクターを交差させながら描く、痛く切ない群像劇。監督はこれまで本格派ヒューマンドラマから恋愛モノまで、数々の作品で登場人物の繊細な心の機微を紡ぎ出してきた名匠・廣木隆一。■原作は村上春樹。佐野玲於と吉田羊が親子役で共演ハワイ・カウアイ島の美しき湾、ハナレイ・ベイを舞台とした感動の人間ドラマ。原作は、国境や時代を超えグローバルな読者を獲得し、世界に名作・話題作を発信し続ける作家、村上春樹の『東京奇譚集』(新潮文庫刊)の一篇『ハナレイ・ベイ』。サーフィンに明け暮れる思春期の息子を佐野玲於(GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、シングルマザーで彼を育ててきた母親サチを吉田羊が演じる。