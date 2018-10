ソフトバンクの人気CMシリーズ「白戸(しらと)家」の新CM『白戸家 ギガ泥棒』篇が10月20日より全国でオンエアされることとなり、そのCM本編が解禁となった。上戸彩と堺雅人が出演し、さまざまな事件が繰り広げられる白戸家ミステリートレインシリーズ最新作となる本CMは、映画館で本編上映前に流れる映画盗撮防止キャンペーンのCMでおなじみの「NO MORE 映画泥棒」と初コラボしたもので、アヤが見ているスマホからギガ(=データ容量)を奪う「ギガ泥棒」として登場する。壮大な風景の中を走る豪華寝台列車。窓際に座ってスマホを見ていると突然、「ギガ」が奪われ驚くアヤ。そんなアヤのもとに探偵役の堺雅人が近寄ると「ギガ泥棒ですね」と犯人を言い当てる。と、そこに「ギガ泥棒」が出現し、映画館でおなじみのコミカルな動きを、音楽に合わせて披露。堺は「見たくもない動画で、スマホから『ギガ』を奪っているのはオマエか?」と問い詰めるも、ひと言も発せず踊り続ける「ギガ泥棒」に、「喋ったらどうだ」「そのヘンな動きやめろ!」と不機嫌な様子の堺。と、今度は、やっぱり映画館でおなじみの、あの「パトランプ男」が登場。取り締まろうとするも、中々うまくいかない2人を見て、堺は「何やってんだ、キミたち?」とあきれはてるが、ようやく「ギガ泥棒」が「パトランプ男」に確保されると、それを見たアヤが「NO MORE ギガ泥棒」と叫び、最後はアヤが思い出したかのように「そういえば、お父さんは?」と堺に尋ねるといった内容だ。コミカルなダンスを繰り広げる「ギガ泥棒」と、険しい顔つきで振る舞う探偵役の堺を通じて、対象の動画サービスやSNSがデータ通信量を気にせず使い放題で利用できるデータ定額サービス「ウルトラギガモンスター+(プラス)」を紹介する。ちなみに、「NO MORE 映画泥棒」とテレビCMのコラボは、ソフトバンクが初。撮影では「ギガ泥棒」も「パトランプ男」も背が高く、食堂車のセットに収まるかヒヤッとする場面もあったという。