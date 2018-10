独立系映画の製作に携わる人々を支援する、インディペンデント・フィーチャー・プロジェクト(IFP)主催「第28回ゴッサム・インディペンデント・フィルム・アワード」のノミネーションが発表され、いよいよオスカー賞レースがスタートを切った。

最多3部門にノミネートされたのは、「タクシードライバー」「レイジング・ブル」の脚本家ポール・シュレイダーが、自らの脚本をもとに監督したスリラー「First Reformed」。入隊を勧めた息子が他界したことで苦悩する元従軍牧師が、自分の教会と悪質な企業との間に隠された秘密があることを知り、信仰心が揺らいでいく物語で、作品賞、脚本賞のほか、主演のイーサン・ホークも男優賞にノミネートされた。

続いて、「ロブスター」「聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア」といった異色サスペンスで知られるギリシャの鬼才ヨルゴス・ランティモス監督「女王陛下のお気に入り」が、作品賞と脚本賞の2部門にノミネート。18世紀初頭のイングランドを舞台にした宮廷ドラマで、エマ・ストーンのほかランティモス監督とは再タッグとなるレイチェル・ワイズ&オリビア・コールマンが主演しており、今回3人はアンサンブル演技賞を受賞した。

また、サンダンス映画祭で話題をさらったボー・バーナム監督の青春映画「Eighth Grade」も、同じく2部門にノミネートされた。

第28回ゴッサム賞授賞式は11月26日(米時間)、ニューヨークのチプリアーニ・ウォール・ストリートで開催される。主なノミネートは以下の通り。

▼作品賞

「女王陛下のお気に入り」

「First Reformed」

「If Beale Street Could Talk」

「Madeline’s Madeline」

「The Rider」

▼ドキュメンタリー賞

「Bisbee ‘17」

「Hale County This Morning, This Evening」

「Minding the Gap」

「Shirkers」

「Won’t You Be My Neighbor?」

▼ブレイクスルー監督賞

アリ・アスター「ヘレディタリー 継承」

ボー・バーナム「Eighth Grade」

ジェニファー・フォックス「The Tale」

クリスタル・モーゼル「Skate Kitchen」

ブーツ・ライリー「Sorry to Bother You」

▼脚本賞

「女王陛下のお気に入り」デボラ・デイビス&トニー・マクナマラ

「First Reformed」ポール・シュレイダー

「プライベート・ライフ」タマラ・ジェンキンス

「Support the Girls」アンドリュー・バジャルスキー

「Thoroughbreds」コーリー・フィンリー

▼男優賞

アダム・ドライバー「BlacKkKlansman」

ベン・フォスター「Leave No Trace」

リチャード・E・グラント「Can You Ever Forgive Me?」

イーサン・ホーク「First Reformed」

ラキース・スタンフィールド「Sorry to Bother You」

▼女優賞

グレン・クローズ「天才作家の妻 40年目の真実」

トニ・コレット「ヘレディタリー 継承」

キャスリン・ハーン「プライベート・ライフ」

レジーナ・ホール「Support the Girls」

ミシェル・ファイファー「Where is Kyra?」

▼ブレイクスルー俳優賞

ヤリツァ・アパリシオ「ROMA ローマ」

エルシー・フィッシャー「Eighth Grade」

ヘレナ・ハワード「Madeline’s Madeline」

キキ・レイン「If Beale Street Could Talk」

トーマサイン・ハーコート・マッケンジー「Leave No Trace」